"Ariodante" de despedida

El ciclo "Conciertos del Auditorio" que organiza la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo —en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA— vivirá este domingo (a las 19.00 horas) una de sus citas más destacadas de la temporada con la presencia de La Cetra Barockorchester Basel, una de las formaciones historicistas más prestigiosas del panorama internacional, que llegará al Auditorio Príncipe Felipe bajo la dirección de Andrea Marcon para ofrecer una versión semiescenificada de "Ariodante", una de las cimas operísticas de Georg Friedrich Händel.

La velada reunirá un elenco vocal de primer orden encabezado por la mezzosoprano Magdalena Kožená, junto al contratenor Christophe Dumaux, las sopranos Erika Baikoff y Shira Patchornik, el tenor Emiliano Gonzalez Toro y el barítono español José Antonio López, en un reparto que da idea de la ambición de una de las propuestas más relevantes del cierre de temporada en Oviedo.

Compuesta por Händel en 1734 y estrenada en el Covent Garden un año más tarde, "Ariodante" pertenece al momento de plenitud creativa del compositor sajón. Basada en episodios del "Orlando furioso" de Ariosto, desarrolla una trama de amor, celos, engaños y redención en la corte escocesa, articulada a través de algunas de las arias más célebres del repertorio barroco.

El programa incluirá una amplia selección de la partitura, entre ellas páginas tan emblemáticas como "Scherza infida" —una de las arias más conmovedoras escritas por Händel—, "Dopo notte" o el célebre dúo "Prendi da questa mano". La Cetra Barockorchester Basel, fundada en 1999, es una referencia internacional en la interpretación historicista, habitual en escenarios como el Concertgebouw de Ámsterdam o la Philharmonie de París, y mantiene una estrecha relación con Andrea Marcon, su director musical desde 2009.

En el apartado vocal, la checa Magdalena Kožená, una de las grandes voces europeas de las últimas décadas, ha colaborado con directores como Abbado o Rattle. La acompaña Christophe Dumaux, intérprete de referencia en el repertorio handeliano, junto a Baikoff, Patchornik, Gonzalez Toro y López.

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Para esta velada, de algo menos de tres horas y media (pausa incluida), las entradas se pueden adquirir al precio de 34 euros (anfiteatro) y 42 euros (patio de butacas) en la taquilla del teatro Campoamor (de 11 a 14 horas), en la taquilla del Auditorio la misma tarde del concierto y en entradas.oviedo.es.