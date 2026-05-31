La carrera solidaria de la Policía arraiga “deprisa, deprisa”: un millar de participantes en una mañana radiante en Oviedo

Un mediodía radiante realzó este domingo la carrera solidaria de la Policía, que en su cuarta edición reunió a un millar de participantes en el corazón de Oviedo. Había ganas de correr y sumarse a la fiesta deportiva, cuya recaudación es para la asociación Down Asturias, y desde poco más de las once arrancaron los prolegómenos con baile y zumba en un extremo del Paseo de los Álamos., el más próximo a la Escandalera, donde el speaker, Nacho Alonso, daba la consigna esencial: “Hoy lo principal es participar, moverse, caminar”.

Dicho y hecho. Mientras participantes llegados de toda Asturias y también de las comunidades de Madrid, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Aragón y Valencia, soltaban músculos y calentaban en la Escandalera y aledaños al ritmo “Superestrella” de Aitana, llegaba el momento de la carrera inclusiva, puntual, en la que ganó un chaval de Mieres. Manuel Noval Fernández, de 35 años. “Es la primera vez que vengo”, reconocía a pie de podio, donde le acompañaron Rubén Mena Llorián, de Pola de Siero y Adrián. Sus rostros revelaban la alegría mientras el speaker les gastaba alguna broma tras completar el recorrido hasta El Corte Inglés de Uría. “¿Os perseguía la Policía?”, les preguntó tras completar la ida y vuelta “deprisa, deprisa”. Entre los participantes, el veterano handbiker ovetense Francisco Javier Solís, de 68 años. “Llevo quince años pedaleando con los brazos, me reporta estar bien físicamente. Con los años noto que hacer deporte me da calidad de vida”, aseguraba Solís, que tras cruzar la línea de meta no dudaba en dar un consejo, apto para todos y todas: “Que hagan deporte, fui a campeonatos de España y vi a personas sin brazos nadando. Esto va de mentalizarse e intentar superarse a sí mismo dentro de sus posibilidades”.

Luego llegaría el turno de la carrera infantil, con victoria para Izan Álvarez, seguido de César Álvarez y Lucas Aller en niños, mientras que Lara González ganó la de niñas, por delante de Deva Galán y Abrir Martínez. “Ellos son los auténticos protagonistas”, proclamaba el speaker oficial de la prueba y responsable de prensa de la Policía, Nacho Alonso.

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La carrera multitudinaria estaba a punto de comenzar, con una vuelta completa alrededor del Campo San Francisco, con salida al lado de la Escandalera, Uría, el siempre exigente tramo cuesta arriba de Toreno, giro hacia Santa Susana y bajada por Marqués de Santa Cruz para hacer meta de vuelta a la populosa plaza ovetense. Un recorrido que completó el ganador absoluto, Daniel García Rodil en 5:22 por delante de Íñigo Álvarez Quintanal y de Francisco Garrido Rodríguez, a quienes sacó seis y siete segundos de ventaja. La vencedora femenina fue Noelia Carpio Merino, que empleó 6:39 en realizar esa misma vuelta, mientras que Marisa Martínez Suárez quedó segunda (7:12) y Graciela Martín García, tercera (7:56). La entrega de premios, a cargo de la concejal de Deportes, Conchita Méndez, y del jefe de operaciones de la Policía Nacional en Asturias, Manuel Díaz Faes, puso el colofón a una prueba en la que participó la edil ovetense Natalia Santabárbara y a la que asistieron los también concejales Carlos Fernández Llaneza y Jorge García Monsalve, el director general de mayores Enrique Nuño, que también se vistió de corto para la prueba y la exdelegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa.