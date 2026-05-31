Cumpleaños de solera scout en el Bombé

De repente, el Paseo del Bombé empezó a llenarse de críos y chavales con camisas de colores de lo más variado: verdes, rojas, amarillas y azules; lobatos, pioneros y tropa. Unos venían de San Lázaro y de distintos barrios de Oviedo, pero otros llegaban de la estación ferroviaria de Uría e incluso de la de autobuses, un poco más abajo. El punto de reunión, a eso de las once de la mañana, era la parte alta del Campo San Francisco.Tanto bullicio a esas horas tenía su explicación. «Venimos a celebrar el 45.º aniversario del grupo scout Picos de Europa de Oviedo», afirma Macky Menéndez, la voz que coordina y organiza al centenar y pico de jóvenes: un auténtico bullicio.

El Campo San Francisco ha sido el espacio elegido para la primera jornada de esta celebración porque «nos acompañan otros cinco grupos del Movimiento Scout Católico (MSC) que vienen de Gijón: el San Miguel, el San Jorge y el Natahoyo; un grupo viene de Avilés, el Cup de los Salesianos, y el otro viene de Siero», detalla Macky Menéndez, quien a sus 58 años rebosa energía y ganas. Por delante tienen seis o siete horas para hacer una gynkana, comer, participar en unos juegos y, de remate, una chocolatada. Un programa completo que este domingo continuará, pero en otro escenario: el entorno de la parroquia de San Lázaro, donde habrá un encuentro con los más veteranos del grupo scout de Oviedo a partir de las doce y media.

¿Cómo se llega a los 45 años en medio de una sociedad que ha cambiado tanto? Macky Menéndez lo tiene claro: «Bueno, para alcanzar una trayectoria así hacen falta varias tandas de gente. No somos solo nosotros, a quienes nos ha tocado estar ahora. Alguien tuvo la locura de formar este grupo hace tanto tiempo y hasta aquí ha llegado. Vivimos algún momento complicadillo, pero volvimos algunos monitores para hacernos cargo; empezamos con diecisiete integrantes y ahora, año y medio después, estamos con cincuenta y creciendo», comenta el monitor, que da otra de las claves para que, por encima de otros hábitos, el movimiento scout siga adelante. «Este movimiento se basa en una ley y una promesa. La ley que hacen los chavales es un compromiso y la promesa es ese compromiso llevado a la práctica», explica el monitor.

«La base del movimiento scout son los chavales, los protagonistas de su propia historia. Al principio de curso hay una reunión, vemos qué actividades quieren hacer y las eligen mediante una votación. Nosotros, los monitores, somos meros acompañantes; no somos profesores. Les acompañamos en lo que quieren hacer, les controlamos para que no les pase nada e intentamos que crezcan en unos valores», detalla Menéndez, que antes de formar parte del grupo scout Picos de Europa estuvo en otro, el grupo Naranco, ya disuelto, al que había entrado con apenas ocho años.

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En los grupos scout apenas se maneja el teléfono móvil. «Nos olvidamos de ellos; los móviles solo se usan para inmortalizar la historia. Aunque hoy en día en el móvil tienes GPS y de todo, queremos que los chavales sepan orientarse por sí solos, por las estrellas, y que ubiquen dónde está el norte», explica. Y luego están las dinámicas. «No se trata de caminar por caminar; siempre hay que alcanzar un objetivo por algo y aprender que puedes equivocarte. No intentamos evitar la equivocación, sino que estamos ahí para que, al caer o equivocarte, puedas levantarte, mirar dónde tropezaste y seguir adelante. Para que la próxima vez lo hagas tú solo». n