Detenido un hombre tras amenazar con una pistola a otro varón con el que discutió en un bar de Oviedo

Un hombre de unos 70 años fue detenido este domingo en Trubia después de sembrar el pánico en un bar al regresar armado tras una discusión con otro cliente. El arrestado, que llevaba una pistola de balines oculta en la parte trasera del pantalón, amenazó a varias personas del establecimiento antes de huir por un puente junto a las vías del tren. La Guardia Civil y la Policía Local lograron interceptarlo minutos después cerca de su domicilio, en una intervención conjunta que terminó con el sospechoso trasladado bajo custodia de agentes municipales al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde continuó profiriendo amenazas. "Cuando pueda, lo mato".

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.30 horas en un establecimiento hostelero de la localidad ovetense. Según la información facilitada por la Guardia Civil y fuentes de la Policía Local de Oviedo, todo comenzó con una discusión entre dos hombres que se encontraban en el exterior del local. La conversación fue elevando el tono hasta derivar en un enfrentamiento verbal en el que uno de ellos habría insultado al otro.

Fue entonces cuando el ahora detenido reaccionó violentamente, causando daños en un vehículo al romper supuestamente uno de sus espejos retrovisores. Tras ese primer altercado abandonó la zona, aunque solo durante unos minutos. Poco después regresó al establecimiento portando un arma corta con la que comenzó a amenazar tanto al otro implicado como a varios clientes que se encontraban en el bar, provocando una situación de gran tensión y alarma.

Varios testigos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia. Hasta el lugar acudieron de forma simultánea varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local de Oviedo, entre ellos el jefe de servicio y dos patrullas uniformadas. Posteriormente se incorporaron también dos unidades delta de la Policía Local para colaborar en la búsqueda.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento, el sospechoso ya no se encontraba allí. Los presentes indicaron a los policías que había huido atravesando un puente situado junto a las vías del tren. Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie por las inmediaciones hasta conseguir localizarlo y darle alcance cerca de su domicilio.

El hombre, que vestía un polo blanco, llevaba la pistola oculta en la parte trasera del pantalón. Los agentes procedieron a engrilletarlo y detenerlo como presunto autor de un delito de amenazas graves. Según las fuentes consultadas, presentaba síntomas de embriaguez, aunque no se encontraba excesivamente alterado por el consumo de alcohol.

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Tras ser arrestado fue trasladado inicialmente a dependencias policiales de La Ería y posteriormente derivado al HUCA, donde permanece custodiado por agentes de la Policía Local. El arma intervenida, una pistola de balines, quedó bajo custodia policial. Fuentes próximas a la intervención señalaron además que el detenido continuó mostrando una actitud agresiva.