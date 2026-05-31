Detenido un hombre por una supuesta agresión sexual en una fiesta de Oviedo

La Guardia Civil ha confirmado este domingo la detención de un hombre como presunto autor de una agresión sexual ocurrida durante las fiestas de la Primavera de San Claudio, en Oviedo. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del viernes al sábado, en un lugar apartado del recinto festivo, coincidiendo con una de las verbenas organizadas dentro del programa festivo del barrio ovetense, que durante el fin de semana congregó a cientos de asistentes.

En el operativo participaron también efectivos de la Policía Local y según fuentes de la investigación, fue la propia víctima la que alertó de inmediato a las fuerzas de seguridad del dispositivo desplegado con motivo de las celebraciones, después de conseguir huir cuando el hombre la agredió.

Tras recibir el aviso, agentes de la Guardia Civil localizaron y arrestaron al sospechoso, que fue trasladado posteriormente a dependencias de la Comandancia.

Paralelamente, se activó el protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales. La joven recibió asistencia especializada a través del centro de crisis habilitado para este tipo de situaciones, con apoyo sanitario, psicológico y jurídico.

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Con motivo de las fiestas de la Primavera, Guardia Civil y Policía Local habían reforzado la presencia policial en San Claudio mediante un operativo especial de seguridad destinado a prevenir incidentes durante los actos multitudinarios.