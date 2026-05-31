Gran despliegue en Oviedo por un aviso de posible ahogamiento en el río que resultó ser una falsa alarma
Un conductor que vio a un joven aferrándose a una rama en el Nalón dio la voz de alarma, pero se trataba de un grupo de amigos jugando con la corriente
La localidad de Las Caldas vivió este domingo una tarde de gran tensión tras activarse un amplio dispositivo de emergencias por una supuesta situación de ahogamiento en el río. La presencia de dos helicópteros sobrevolando la zona y el despliegue de efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local hicieron temer durante varios minutos que pudiera haberse producido una tragedia.
La alerta se originó después de que un conductor que circulaba por la carretera próxima al río avisara a los servicios de emergencias al observar a un joven sujeto a una rama mientras aparentaba luchar contra la corriente. Ante la posibilidad de que se tratase de una persona en peligro, se movilizó rápidamente un importante operativo de rescate.
Sin embargo, una vez que los efectivos llegaron al lugar y comenzaron las labores de búsqueda, comprobaron que todo había quedado en una falsa alarma. Según explicaron posteriormente, se trataba de un grupo de amigos habituados a bañarse en la zona y que tienen por costumbre dejarse llevar por la corriente del río para después salir por sus propios medios unos metros más abajo.
A pesar de que el incidente terminó sin consecuencias, la rápida actuación de los servicios de emergencias estaba plenamente justificada debido a los antecedentes registrados en la zona en los últimos años. Sin ir más lejos, en julio del pasado año falleció ahogado un joven de 18 años que se encontraba en el agua acompañado por familiares. Además, en mayo de 2020 otro joven, de 19 años, perdió también la vida en circunstancias similares.
Estos sucesos mantienen la preocupación sobre la peligrosidad del río en determinados puntos, especialmente durante los meses de buen tiempo, cuando aumenta la presencia de bañistas y visitantes en Las Caldas.
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