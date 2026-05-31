El PSOE exige cuentas por la "dudosa" licencia de un supermercado en Cerdeño

El urbanismo ovetense vuelve a estar bajo la lupa. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha dado un paso al frente para exigir luz y taquígrafos sobre uno de los proyectos comerciales más polémicos de la periferia: el nuevo supermercado de Cerdeño. Los socialistas han registrado una batería de preguntas para el Pleno del próximo martes, 2 de junio, con un objetivo claro: que el equipo de Gobierno explique qué criterios técnicos permitieron conceder una licencia que hoy pende de un hilo.

La controversia no es baladí. El propio Ayuntamiento se ha visto forzado a abrir un procedimiento de revisión de oficio y un trámite de declaración de lesividad tras un requerimiento tajante del Principado de Asturias. Desde la Consejería de Urbanismo se apunta a la "posible anulabilidad" de los permisos otorgados para la construcción de la gran superficie y su aparcamiento, lo que ha encendido todas las alarmas en el consistorio.

Unas obras "a todo tren" bajo sospecha

La preocupación en las filas socialistas es máxima, especialmente por el avanzado estado de ejecución de los trabajos. El concejal Juan Álvarez Areces ha puesto el foco en la contradicción que supone que las máquinas sigan operando en una actuación de "elevada dificultad técnica" —con importantes movimientos de tierras y cimentaciones complejas— mientras los cimientos jurídicos del proyecto se desmoronan por las dudas sobre su legalidad. "Es imprescindible que el equipo de gobierno dé explicaciones claras sobre qué informes avalaron esta compatibilidad urbanística que ahora el Principado cuestiona", señaló Areces.

El origen: la presión vecinal

El conflicto no nace solo en los despachos, sino en la inquietud de la zona. Fueron las denuncias de los vecinos colindantes las que pusieron sobre la pista de posibles irregularidades al servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado. Ahora, el PSOE reclama transparencia total sobre el criterio técnico que sirvió para emitir el Certificado de Compatibilidad Urbanística y exige que los expedientes de gran impacto para la ciudad no dejen resquicios que puedan derivar en procesos judiciales costosos.

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El Grupo Municipal Socialista considera necesario esclarecer todas las circunstancias que rodean este expediente y depurar responsabilidades políticas si se confirma que hubo irregularidades en la concesión de la licencia. El próximo martes, el equipo de Gobierno tendrá que responder ante el Pleno si la autorización de esta gran superficie en Cerdeño cuenta con el respaldo normativo necesario o si Oviedo se enfrenta a un nuevo embrollo urbanístico.