Serio aviso a los propietarios de perros en Oviedo: quienes no recojan sus heces serán sancionados con hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de Oviedo ha lanzado un serio aviso a los propietarios de perros que incumplen las normas de convivencia y limpieza en la vía pública: se intensificarán las labores de vigilancia y las sanciones contra quienes no recojan los excrementos de sus mascotas o permitan que orinen sin limpiar posteriormente las zonas afectadas. La Concejalía de Seguridad Ciudadana subrayó ayer que las ordenanzas municipales obligan a recoger las deposiciones y limpiar las micciones con agua, y advierte de que las multas pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves. «No se pretende perseguir a los propietarios de perros que cumplen con sus obligaciones y mantienen una actitud responsable, sino estar vigilantes con aquellas personas que hacen un uso incívico de la posesión de sus mascotas y desatienden las deposiciones de los animales», aseguró el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

El Consistorio quiere frenar una problemática que sigue generando numerosas quejas vecinales por la presencia de excrementos y orines en calles, fachadas, parques y zonas infantiles. Por ello, el Ayuntamiento reforzará tanto las campañas de concienciación como los controles para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales de Convivencia Ciudadana, Limpieza Viaria y Uso de Parques y Jardines Públicos.

La normativa municipal establece de manera expresa que los dueños de animales están obligados a recoger inmediatamente los excrementos mediante bolsas adecuadas y depositarlas en papeleras o contenedores habilitados. Además, cuando el animal orine en un espacio no autorizado, el propietario deberá limpiar de forma inmediata la zona afectada utilizando agua, preferentemente con productos neutralizadores que ayuden a evitar malos olores y el deterioro del mobiliario urbano.

Las ordenanzas también prohíben expresamente que los perros hagan sus necesidades en parques infantiles, áreas de juegos o zonas de tránsito peatonal. En el caso de los parques y jardines públicos, la normativa municipal considera una «medida higiénica ineludible» impedir que los animales depositen deyecciones en estos espacios.

José Ramón Prado insistió en que «la inmensa mayoría de los dueños de mascotas actúan correctamente, pero es necesario recordar que el espacio público es de todos y debe mantenerse en condiciones adecuadas de limpieza y convivencia». El edil sostiene que el objetivo de estas medidas no es recaudatorio, sino preservar la higiene y la calidad de vida en la ciudad.

El régimen sancionador previsto en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana contempla multas de entre 10 y 750 euros para las infracciones leves, sanciones de hasta 1.500 euros para las graves y penalizaciones que pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos muy graves.

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Este aviso llega semanas después de que la contrata de limpieza y la concejalía de Servicios Básicos, dirigida por José Ramón Pando, pusiera en marcha la campaña «Tu perro lo hace, tú la recoges, la ciudad lo agradece», que incluyó un reparto gratuito de material de limpieza en la plaza de la Escandalera durante varios días.