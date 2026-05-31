“Tremenda ilusión” en los jóvenes de la Pastoral Universitaria y del Camino Neocatecumenal que acudirán desde Oviedo al encuentro con León XIV en Madrid

Los jóvenes de Oviedo vinculados a grupos como la Pastoral Universitaria y el Camino Neocatecumenal viven con “tremenda ilusión” esta primera visita del papa León XIV a España y se han organizado bien en coches particulares y autobuses para participar activamente tanto en la Vigilia de la Oración, que tendrá lugar en la Plaza de Lima en la tarde del próximo sábado, como en la misa y procesión del Corpus Christi prevista para la mañana del domingo en la madrileña Plaza Cibeles.

“Serán momentos para compartir la fe, me motiva un montón. Va a haber una convivencia, se va crear una unidad entre todos y podré ser partícipe de ello”, describe Lourdes Peralta Herrero, estudiante del grado superior de educación infantil, sobre las sensaciones que piensa vivir la próxima semana, como parte de los 25 jóvenes de la Pastoral Universitaria de Asturias, que se reúnen todas las semanas en la parroquia de San Tirso el Real de Oviedo y acudirán a las celebraciones con León XIV en Madrid. Lourdes Peralta está convencida de que existe en la actualidad un interés creciente por parte de los jóvenes en la fe católica. “Han venido movimientos como Effetá que con la difusión de las redes sociales organizan convivencias donde los jóvenes tenemos oportunidad de vivir una experiencia cercana a Dios, con testimonios de gente. Estas convivencias pueden dar lugar luego a grupos donde nos reunimos para compartir momentos de oración y formación”, comenta esta joven universitaria. Jaime Sanz Santacruz, párroco de Ventanielles y responsable de Pastoral Universitaria en Asturias, se ha encargado de coordinar el viaje y presencia de este grupo en la visita del Papa. “Vamos a ir en coches, hemos puesto un fondo para los peajes y la gasolina y como estuve veinte años en Madrid, nos acogerán gratis en la parroquia de un amigo mío, justo al lado de la plaza de Cibeles, en la calle Ayala. Nos invitan al alojamiento, el desayuno y a la cena y estaremos al lado tanto de la plaza de Lima como de Cibeles, también viene algún profesor, habrá una representación de toda la Universidad, con alumnos de Filología, Educación Infantil, Psicología, Filosofía, Derecho, de distintas Ingenierías, Económicas. La verdad es que hay mucha ilusión”, afirma Jaime Sanz.

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Además, cien jóvenes y cien adultos del Camino Neocatecumenal, fundamentalmente de las las parroquias ovetenses del Corazón de María, Nuestra Señora del Carmen y los Apóstoles viajarán a Madrid en cuatro autobuses, en los también habrá gente del Corazón de María de Gijón y de la parroquia avilesina de San Agustín, y serán acogidos en el Colegio Claret y en la parroquia Santa Catalina de Siena. A ellos se sumarán otro grupo de adultos y familias que viajaron por su cuenta a la capital “y tienen allí familiares y conocidos que les pueden acoger”, explica Daniel Turiel. “Para nosotros, la visita del Papa supone el encuentro con Pedro, que nos sostiene , confirma y fortalece en la fe”, abunda Turiel, que junto a muchos de sus compañeros del Camino Neocatecumenal ya han tenido oportunidad de compartir otros encuentros con León XIV y con papas anteriores de los que, asegura, “hemos vuelto contentos, alentados y confortados para vivir y testificar la fe en la vida concreta de cada uno en la sociedad de hoy”.