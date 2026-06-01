Del cuero a la madera, pasando por el textil y la pintura: el Auditorio acoge una gran muestra con 310 obras de los usuarios de los centros sociales de Oviedo
El certamen expositivo, a disfrutar hasta el 5 de junio, pone en valor el "trabajo creativo y formativo" que nace en la citada red municipal
Desde el cuero a la madera, pasando por el textil o la pintura; todo tiene cabida en esta gran muestra. Se trata de la exposición que se inauguró este lunes por la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, una que recopila 310 trabajos artesanales de los usuarios de los centros sociales de Oviedo. La propuesta, que se podrá disfrutar en el equipamiento municipal hasta el próximo viernes, 5 de junio, viene a poner en valor el "trabajo creativo y formativo" que ha germinado en la red municipal durante el ejercicio 25/26.
"El nivel que exhiben nuestros usuarios es más alto cada año en todas las actividades", ensalzó la concejala de Centros Sociales, Covadonga Díaz, que acudió al acto de apertura de la muestra en compañía de la edil delegada del área, Rosario Suárez, que describió los trabajos como "maravillas".
El desglose de las manualidades que atesora durante esta semana el coliseo musical de Pérez de la Sala procede de los 53 centros del municipio y de 45 modalidades distintas: 40 pertenecientes a talleres presenciales y otras tantas virtuales hasta completar la cifra. En palabras de la concejala titular, esta celebración permite "dar visibilidad" a lo que la gente "hace en el día a día" en las instalaciones de su ramo; y con éxito, ya que atrajo a nutridos grupos de visitantes desde el instante que se descolgó el cordón de terciopelo para permitir el acceso.
Esta, a priori, amplia selección de obras es, en realidad, muy pequeña, ya que en cada centro hay múltiples actividades con una media de 25 participantes en cada una de ellas, lo cual lamenta Díaz, de cuyas palabras se desprende que desea hubiera mayor espacio para lucir la totalidad de ellas y no quedar acotada a la cifra exhibida.
En cuanto al perfil de los artistas, la variedad es enorme: entre abuelos de más de 90 años y jóvenes de 30 hay presencia de todo el espectro de edad. "Lo que buscamos es que sea una actividad intergeneracional donde se mezclen diferentes edades, diferentes estilos; creo que lo estamos consiguiendo año a año", se congratuló Díaz.
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