La élite nacional de la gimnasia rítmica se cita esta semana en Oviedo con 860 atletas

Cientos de gimnastas rítmicas, en concreto unas 860, estarán en Oviedo esta semana, incluyendo figuras internacionales que vienen de triunfar recientemente en el Campeonato de Europa de Budapest, donde la delegación española cosechó tres medallas de oro. Esta afluencia de talento se da gracias a que la ciudad acoge la celebración sucesiva del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) en categoría de edad escolar, los días 4 y 5 de junio, y la segunda fase de la Liga Iberdrola de clubes a nivel nacional, las jornadas del 6 y el 7.

El evento, que albergará el Palacio de los Deportes, vuelve a poner a la capital asturiana como epicentro de la rítmica española tras el "éxito rotundo" en el mes de abril con el Campeonato Nacional Base Individual y Nacional Base Individual Masculino de la disciplina. "Es un honor volver a acoger un evento de esta dimensión", señaló la concejala de Deportes, Conchita Méndez, en la presentación de las competiciones de las que será escenario Oviedo en un curso donde es Capital Europea del Deporte.

El presidente de la Federación Asturiana de Gimnasia, Ángel Villa, desglosó en el acto los detalles técnicos de una organización que trae a Oviedo a "lo más destacado de la gimnasia nacional e internacional". En el plano puramente deportivo, la cita contará con la presencia de gimnastas de la talla de Alba Bautista o Daniela Picó, puntales de la selección nacional. Villa también citó a la asturiana Olaya Mariño, quien recientemente logró plaza de finalista en mazas durante el Europeo.

Respecto a la cifra total de participantes inscritas para esta doble cita, el desglose oficial prevé la participación de 360 deportistas en el torneo escolar CESA, mientras que la segunda fase de la Liga Iberdrola movilizará a otras 500 gimnastas, pertenecientes a los 50 equipos que integran cada una de las dos divisiones nacionales.

En cuanto a la estructura de la competición, comenzará el jueves con el bloque dedicado al CESSA por edades escolares, modalidad donde las comunidades autónomas pueden presentar conjuntos de cinco gimnastas o equipos individuales. Las jóvenes promesas tomarán el tapiz el jueves de 16.30 a 20.00 horas; el viernes habrá sesiones de mañana, de 09.00 a 14.30, y de tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas.

El fin de semana se reservará para el plato fuerte: la segunda fase de la Liga Iberdrola, una competición clave para que los clubes peleen por el título nacional. El sábado la jornada se extenderá de 09.30 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas. Finalmente, el domingo el espectáculo concluirá con turnos de 09.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Villa no quiso finalizar sin agradecer el esfuerzo de los clubes locales como el Omega, el Club Gimnástico de la Corredoria o la Escuela de Gimnasia Rítmica de Oviedo, que contó con representación en el acto por parte de Camino Mateos, Olga López y Tamara Fernández, respectivamente. El presidente ensalzó la labor de los voluntarios y las familias, quienes tras el éxito organizativo del pasado abril, han logrado que la Federación Española sitúe a la capital asturiana como "un referente" de hospitalidad y gestión.