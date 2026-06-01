Espectacular redada en Siero para detener al padre de la niña de 5 años tutelada sustraída en Oviedo: “Vinieron lo menos ocho coches de Policía”

La Policía Nacional desplegó a primera hora de este lunes un amplio operativo en Siero para detener al padre biológico de la niña de 5 años desaparecida en Oviedo desde el pasado 30 de abril tras ser sustraída durante una visita supervisada. Según relatan Olivia Sara Iglesias, abogada de los abuelos paternos de la menor, a LA NUEVA ESPAÑA, el dispositivo arrancó sobre las 7.30 horas con la participación de “como ocho coches antidisturbios con metralletas y todo”. La letrada asegura que los agentes “entraron en casi todas las viviendas” de la zona “buscando a todos” y que finalmente “llevaron al padre detenido”. Según añade, el progenitor detenido está separado desde hace tiempo de la madre de la menor y se encuentra detenido en el cuartel de Buenavista. El paradero de la madre y la niña es, por tanto, todavía, una incógnita.

La actuación policial se produce un mes después de que se denunciara la desaparición de la menor, de 5 años, que llevaba alrededor de 18 meses conviviendo con una familia de acogida en Asturias. Según trasladó públicamente la Consejería de Derechos Sociales del Principado, la niña fue sustraída por sus padres biológicos durante una visita autorizada y supervisada en un centro especializado de Oviedo. La Administración autonómica sostiene que durante el encuentro se produjo además una agresión a la educadora encargada de supervisar el contacto antes de que los progenitores huyeran con la pequeña.

Desde entonces, la investigación policial ha mantenido el foco sobre el concejo de Siero. Fuentes cercanas al caso apuntaban ya en los últimos días a la posibilidad de que la menor pudiera encontrarse oculta en alguna vivienda o infravivienda de la zona rural del municipio, donde los agentes habrían intensificado las pesquisas.

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, calificó en su día la reacción de los padres biológicos como “completamente inesperada” y explicó que no existían antecedentes que hicieran prever una situación de estas características. También confirmó que la Dirección General de Infancia y Familias activó de inmediato los protocolos de actuación junto a la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y el Ministerio del Interior.

Frente a la versión oficial, la familia biológica ha venido denunciando públicamente durante los últimos días que fueron “engañados” por la Administración autonómica para firmar documentación relacionada con la adopción de la menor “sin saber lo que estaban haciendo”. Los padres sostienen que decidieron huir con la niña después de que, supuestamente, se les trasladara que no volverían a verla más. “Nos dijeron que nos despidiéramos de ella”, aseguraron a través de la misma letrada que representa a los abuelos paternos.

Olivia Sara Iglesias también había denunciado en días anteriores presiones sobre el entorno familiar para tratar de averiguar el paradero de la pequeña. Según explicó, los abuelos paternos habrían visto suspendido el régimen de visitas con otros nietos tutelados por el Principado, una medida que la letrada interpretó como una forma de presión para obtener información sobre la localización de la niña.

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Mientras continúa la búsqueda de la menor, el caso ha generado un intenso debate público sobre los procesos de tutela y acogimiento familiar. La Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias (Afapas) reclamó recientemente “responsabilidad” en el tratamiento del caso y defendió el papel de las familias acogedoras, recordando que las decisiones sobre protección infantil se adoptan sobre la base de informes técnicos y supervisión judicial.