IU propone delimitar zonas tensionadas en Oviedo y una moratoria para frenar las viviendas turísticas

El reconocimiento de las zonas tensionadas de viviendas en alquiler en Oviedo y una moratoria para la expedición de licencias para nuevas viviendas de uso turístico (VUT). Esos son los dos puntos principales que el grupo municipal de IU pedirá en el pleno de hoy que sean incluidos en el Plan de Vivienda que la coalición ha pactado con el equipo de gobierno, según anunciaron ayer el portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, y la concejala Cristina Pontón. "El papel del Ayuntamiento de Oviedo no debe ser un papel pasivo, sino un papel activo y protagonista", manifestó Llamazares.

El "dibujo" de zonas tensionadas que proponen desde la formación incluiría a los barrios del centro y varios por encima del ecuador de la ciudad, como son La Tenderina, Ventanielles, Teatinos y La Corredoria, para, tal como se indica en la Ley de Vivienda Estatal, poder "limitar el precio del alquiler". Llamazares alertó de que los precios en la capital ya adquieren "tintes de castaño oscuro", con mensualidades que oscilan entre los 700 y los 900 euros, lo que supone estar "200 euros por encima de la media estándar que plantea el Gobierno central", por lo que la coalición defiende una medida que "se ha demostrado" que ha limitado el incremento de los precios en ciudades como Barcelona.

Respecto a las VUT, Llamazares reconoció que, aunque la "explosión inicial está estancada", existe el suficiente volumen de vivienda de este tipo para aplicar una moratoria. El portavoz subrayó que esta medida es necesaria no solo para favorecer el acceso habitacional de los vecinos, sino también para "regular el turismo en nuestra ciudad", evitando que el fenómeno desplace a la población residente.

Más allá de estos ejes, IU propone medidas complementarias en materia de fiscalidad. Según los datos del INE citados por la coalición, Oviedo cuenta con una reserva de entre 8.000 y 9.000 viviendas vacías. Para activarlas, Llamazares propone una política fiscal de doble vía: por un lado, incentivos para los propietarios y, por otro, un "incremento del IBI en el caso de viviendas vacías a lo largo de años" para forzar su salida al mercado, especialmente a través del programa autonómico "Alquilamos-te".

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En cuanto a la construcción de nueva vivienda, la formación apuesta por una mayor cesión de terreno municipal para alquiler asequible. Actualmente, la suma alcanza las 333 unidades, desglosadas entre las 300 viviendas proyectadas en Prado de la Vega (a través del acuerdo entre la administración local y autonómica) y las 33 previstas en el proyecto de La Malatería. No obstante, el portavoz considera que esta cifra se puede "aumentar de manera sustancial" en los próximos meses. Finalmente, IU mencionó la mejora necesaria en la coordinación con los Servicios Sociales y VIPASA para gestionar la "vivienda de urgencia y emergencia", garantizando una respuesta inmediata a los perfiles que las requieran por sus circunstancias.