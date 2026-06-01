Luz verde al concurso para redactar el proyecto de la plaza de toros de Oviedo

Oviedo ha dado un paso decisivo para acometer la esperada reforma de la plaza de toros de Buenavista. La Junta de Gobierno aprobó en su última sesión ordinaria, y fuera del orden del día, los pliegos para sacar a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación del histórico coso taurino. El contrato contará con un presupuesto de 400.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses para que la empresa adjudicataria detalle las actuaciones necesarias.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento acelera uno de los proyectos estratégicos del mandato de Alfredo Canteli para revitalizar el barrio de Buenavista tras el traslado del HUCA a La Cadellada. La actuación permitirá recuperar un edificio declarado en ruina en 2008 y transformarlo en un espacio polivalente con capacidad para unas 5.000 personas sentadas, ampliable hasta 8.000 espectadores en determinados eventos.

La futura rehabilitación respetará los elementos patrimoniales protegidos del inmueble diseñado por Juan Miguel de la Guardia, aunque incluirá importantes cambios para adaptar el recinto a las actuales normativas de seguridad y evacuación. Entre las principales actuaciones previstas figura la reconstrucción integral del graderío y la apertura de nuevos accesos en parte de los arcos exteriores para facilitar la evacuación del público.

Noticias relacionadas

El anteproyecto planteado por el equipo de gobierno de Alfredo Cantei cuenta ya con el visto bueno del servicio de Patrimonio del Principado de Asturias y el objetivo municipal es poder iniciar las obras a lo largo de 2027. n