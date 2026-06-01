El marmitaco más solidario, para 150, en la Cocina Económica de Oviedo

Alimerka volvió a marcar este lunes el arranque simbólico de la costera del bonito en Asturias al adquirir en la Rula de Avilés la primera tina de Bonito del Norte de la temporada a un precio récord de 398 euros el kilo, el más alto pagado hasta ahora en esta tradicional puja del conocido como “campanu del mar”. La partida, compuesta por diez piezas y con un peso total de 89,5 kilos, será donada íntegramente a siete entidades sociales, mientras que el resto de la descarga, unos 2.300 kilos, llegará desde mañana a los supermercados de la compañía.

La firma asturiana mantiene desde hace 28 años esta iniciativa, convertida ya en uno de los gestos más reconocibles del inicio de la campaña del bonito en el Cantábrico. El anterior récord se situaba en los 370 euros por kilo abonados en 2023. En esta ocasión, la adquisición servirá para abastecer a entidades como la Cocina Económica de Oviedo y Gijón, el comedor social AMICOS de Mieres o Casa Betania de Zamora, entre otras organizaciones vinculadas a los programas sociales de la Fundación Alimerka.

El responsable de Pescadería de Alimerka, Armando Prendes, señaló que la compañía decidió además adquirir la totalidad de la captura desembarcada este lunes para distribuirla entre sus tiendas. “Se prevé una buena campaña. Hay muchos barcos faenando y en las próximas semanas irán llegando nuevas capturas”, explicó.

Por su parte, el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, destacó que la colaboración con el sector pesquero y con los comedores sociales “cumple ya veintiocho años de manera ininterrumpida”, mientras que la presidenta de la Cocina Económica de Oviedo, Mar Prieto, agradeció una donación que “se ha convertido en una tradición muy esperada” por los usuarios del centro.

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La compra del primer bonito rulado en Avilés simboliza cada año el inicio de una de las campañas más importantes para la flota del Cantábrico y para el comercio de pescado fresco en Asturias. Más del 80 % del pescado fresco que comercializa Alimerka procede de las rulas cantábricas, con especial peso de la lonja avilesina.