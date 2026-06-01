Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El marmitaco más solidario, para 150, en la Cocina Económica de Oviedo

"Es de los platos más esperados del año por los usuarios", dice la presidenta de la institución, Mar Prieto, tras recibir de Alimerka la donación de 21 kilos

Por la izquierda, Armando Prendes, sor Carmen Lorenzo, Florentino Menéndez, MariLuz Villafruela, Antonio Blanco y Mar Prieto, ayer, preparando el marmitaco en la Cocina Económica de Oviedo.

Por la izquierda, Armando Prendes, sor Carmen Lorenzo, Florentino Menéndez, MariLuz Villafruela, Antonio Blanco y Mar Prieto, ayer, preparando el marmitaco en la Cocina Económica de Oviedo. / Luisma Murias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Blanco

Lucas Blanco

Alimerka volvió a marcar este lunes el arranque simbólico de la costera del bonito en Asturias al adquirir en la Rula de Avilés la primera tina de Bonito del Norte de la temporada a un precio récord de 398 euros el kilo, el más alto pagado hasta ahora en esta tradicional puja del conocido como “campanu del mar”. La partida, compuesta por diez piezas y con un peso total de 89,5 kilos, será donada íntegramente a siete entidades sociales, mientras que el resto de la descarga, unos 2.300 kilos, llegará desde mañana a los supermercados de la compañía.

La firma asturiana mantiene desde hace 28 años esta iniciativa, convertida ya en uno de los gestos más reconocibles del inicio de la campaña del bonito en el Cantábrico. El anterior récord se situaba en los 370 euros por kilo abonados en 2023. En esta ocasión, la adquisición servirá para abastecer a entidades como la Cocina Económica de Oviedo y Gijón, el comedor social AMICOS de Mieres o Casa Betania de Zamora, entre otras organizaciones vinculadas a los programas sociales de la Fundación Alimerka.

El responsable de Pescadería de Alimerka, Armando Prendes, señaló que la compañía decidió además adquirir la totalidad de la captura desembarcada este lunes para distribuirla entre sus tiendas. “Se prevé una buena campaña. Hay muchos barcos faenando y en las próximas semanas irán llegando nuevas capturas”, explicó.

Por su parte, el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, destacó que la colaboración con el sector pesquero y con los comedores sociales “cumple ya veintiocho años de manera ininterrumpida”, mientras que la presidenta de la Cocina Económica de Oviedo, Mar Prieto, agradeció una donación que “se ha convertido en una tradición muy esperada” por los usuarios del centro.

Noticias relacionadas

La compra del primer bonito rulado en Avilés simboliza cada año el inicio de una de las campañas más importantes para la flota del Cantábrico y para el comercio de pescado fresco en Asturias. Más del 80 % del pescado fresco que comercializa Alimerka procede de las rulas cantábricas, con especial peso de la lonja avilesina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
  2. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  3. Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
  4. La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París
  5. Detenido un hombre por una supuesta agresión sexual en una fiesta de Oviedo
  6. El Madrid, el histórico bar de Oviedo desbordado por su éxito en TikTok, se despide el 31 de julio
  7. Las cerezas y la miel atraen a tres osos 'gordos como pelotas' a las puertas de Oviedo: las cámaras captan plantígrados en los valles de Trubia, Caces y San Andrés
  8. El San Ignacio, un colegio que deja huella en Oviedo: más de 150 antiguos alumnos realizan una multitudinaria celebración en el centro

El marmitaco más solidario, para 150, en la Cocina Económica de Oviedo

El marmitaco más solidario, para 150, en la Cocina Económica de Oviedo

Multitudinario último adiós en Oviedo a Guille, el joven de 28 años fallecido en la "Ruta de la Reconquista": "Siempre estará protegiendo a su familia"

Multitudinario último adiós en Oviedo a Guille, el joven de 28 años fallecido en la "Ruta de la Reconquista": "Siempre estará protegiendo a su familia"

La enfermedad que le está robando la fuerza a Hugo Sanz, ovetense de 13 años: "Para levantar un vaso de agua tiene que hacer palanca con la mesa"

La enfermedad que le está robando la fuerza a Hugo Sanz, ovetense de 13 años: "Para levantar un vaso de agua tiene que hacer palanca con la mesa"

La élite nacional de la gimnasia rítmica se cita esta semana en Oviedo con 860 atletas

La élite nacional de la gimnasia rítmica se cita esta semana en Oviedo con 860 atletas

IU propone delimitar zonas tensionadas en Oviedo y una moratoria para frenar las viviendas turísticas

IU propone delimitar zonas tensionadas en Oviedo y una moratoria para frenar las viviendas turísticas

El PSOE pide revisar el canon anual y las tarifas del parking de La Escandalera en Oviedo: "Es una situación sangrante"

El PSOE pide revisar el canon anual y las tarifas del parking de La Escandalera en Oviedo: "Es una situación sangrante"

Espectacular redada en Siero para detener al padre de la niña de 5 años tutelada sustraída en Oviedo: “Vinieron lo menos ocho coches de Policía”

Espectacular redada en Siero para detener al padre de la niña de 5 años tutelada sustraída en Oviedo: “Vinieron lo menos ocho coches de Policía”

La red de carriles bici de Oviedo da un estirón: así son los nuevos 8 kilómetros de itinerarios para pedalear

La red de carriles bici de Oviedo da un estirón: así son los nuevos 8 kilómetros de itinerarios para pedalear
Tracking Pixel Contents