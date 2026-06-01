Las mujeres q’eqchi’ de Guatemala claman por sus derechos y dignidad
«La cooperación asturiana apoya más de 40 proyectos en América Latina», explica Beatriz Coto
Las mujeres maya q’eqchi’ de Guatemala reclamaron ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA, derechos básicos como el de la paz y el trabajo, unidos a la dignidad, dentro de un territorio envuelto en numerosos conflictos. El encuentro, organizado en colaboración con Entreculturas ONG Jesuita, reunió a Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo; Pantaleona Morales y Cecilia Guadalupe, de la Asociación Puente de Paz; y María Jesús Banciella, delegada de Entreculturas en Asturias. Las mujeres q’eqchi’ son un pilar fundamental en la conservación de la cultura ancestral, la defensa del territorio y la soberanía alimentaria en Guatemala.
Beatriz Coto destacó el compromiso de Asturias con una cooperación internacional de enfoque feminista. «Impulsamos la cooperación feminista con las mujeres de Guatemala». La directora subrayó que ser mujer, niña o adolescente no puede condicionar las oportunidades de vida y defendió la necesidad de acompañar a las mujeres en su papel de supervivientes frente a las múltiples formas de violencia y exclusión.
La cooperación asturiana apoya más de 40 proyectos en América Latina, incluidos varios en países como El Salvador y Guatemala. Entre las prioridades destacó el acceso al agua potable, inversión que, además de mejorar la salud y combatir la pobreza, previene situaciones de violencia y agresiones sexuales.
Cecilia Guadalupe explicó el origen de Puente de Paz en la región de Ixcán, donde la Iglesia impulsó cooperativas agrarias durante las décadas de 1960 y 1970. «Vimos la necesidad de fortalecer a las mujeres y promover su participación en la vida comunitaria», señaló. Pantaleona Morales explicó que muchas de las mujeres permanecieron resistiendo en sus territorios durante los años más difíciles. «Al principio no hablaban, les daba vergüenza y los hombres no querían que participaran. Poco a poco fueron encontrando su voz», explicó. Puente de Paz, fundada en 2005, trabaja en el empoderamiento de las mujeres q’eqchi’, la erradicación de la violencia de género, la defensa del territorio y el acompañamiento a las víctimas. n
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