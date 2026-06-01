El PSOE pide revisar el canon anual y las tarifas del parking de La Escandalera en Oviedo: "Es una situación sangrante"

El grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo llevará al pleno de este martes mediante una moción las circunstancia actuales del parking de La Escandalera, donde reclama revisar y actualizar el canon anual que la empresa gestora abona al Ayuntamiento, al igual que el porcentaje de las tarifas de aparcamiento aplicadas a los usuarios y destinadas a la amortización de la instalación. Así lo anunció este lunes el concejal del PSOE Jorge García Monsalve, que denunció que la gestora de la concesión, que venció en 2023 despues de 50 años y que lleva desde entonces tres prórrogas del servicio, se está "enriqueciendo" por esas dos vías, ya que los costes de explotación y construcción están "sobradamente amortizados" a lo largo de medio siglo y que el canon anual estipulado en 1974 en 3.700 pesetas anuales continúa congelado en los 22,27 euros equivalentes, que son "insuficientes y simbólicos".

"Es una situación sangrante", lamenta el edil del grupo socialista, que argumentó la moción haciendo un histórico de la concesión. Esta venció el 15 de septiembre de 2023, momento en el que la Junta de Gobierno prorroga excepcionalmente el servicio, inicialmente por 18 meses. "Vencido este plazo y ante la inoperancia del equipo de gobierno para sacar a licitación dicho servicio, se lleva a cabo una segunda prórroga por un año", afeó García Monsalve, que indicó que ahora mismo está en curso la citada tercera prórroga, que finalizará en septiembre de 2027.

"Todos los ingresos que se reciban durante el periodo de prórroga van directamente a la cuenta de resultados de la empresa, descontando lo que son los costes de explotación", señaló el socialista, que lo considera "un regalo" a la compañía gestora.

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Respecto al canon que recibe anualmente el Ayuntamiento, además de aseverar que es "una cantidad que no se ha actualizado en casi 40 años", García Monsalve acusó al equipo de gobierno de "renunciar a su actualización" con las sucesivas prórrogas de esos 22,27 euros. Para establecer una comparación, el socialista mencionó las cifras abonadas en este concepto de forma anual en otros aparcamientos ovetenses, como son el del antiguo matadero, con 4.490,33 euros; Longoria Carbajal 10.231,24 euros; Plaza San Miguel, 8.026,06 euros al año, y el Coronel Aranda (Llamaquique), con 4.741,82 euros.