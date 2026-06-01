La red de carriles bici de Oviedo da un estirón: así son los nuevos 8 kilómetros de itinerarios para pedalear

Oviedo sigue dando pasos para consolidar una red de movilidad sostenible cada vez más amplia y conectada. La culminación de la senda ciclable del Nora, un recorrido de 5,7 kilómetros entre Ponteo y los meandros del Nora que ya despierta el interés de los primeros usuarios, y el inminente final del carril bici de 2,5 kilómetros entre La Corredoria y el Espíritu Santo permitirán a la ciudad superar los ocho kilómetros de nuevos itinerarios para bicicletas y peatones habilitados en los últimos meses. «Tiene un diseño que anima a realizar escapadas en grupo», resumía este domingo el cicloturista Javier Polledo tras probar el nuevo trazado rematado en Ponteo.

La actuación más destacada es precisamente la senda ciclable del Nora, un itinerario que une Ponteo con el entorno de Priañes y San Pedro de Nora aprovechando caminos de titularidad municipal y espacios de gran valor natural y paisajístico. El trazado ya está completamente habilitado y empieza a despertar el interés tanto de senderistas como de cicloturistas, que ven en esta infraestructura una nueva oportunidad para disfrutar del entorno rural ovetense con mayor seguridad y comodidad.

El nuevo recorrido se está convirtiendo además en un atractivo añadido para quienes buscan rutas tranquilas alejadas del tráfico. Es el caso del propio Polledo, aficionado a la bici de 61 años acostumbrado a recorrer el entorno de San Claudio «porque hay poco tráfico» y que este domingo descubrió la nueva senda tras encontrarse con el cartel informativo instalado frente al antiguo bar Ponteo.

«Es una buena oportunidad para hacer un poco de deporte sin forzar demasiado la patata», comentó mientras recorría el primer tramo de la ruta. Polledo destacó además el atractivo paisajístico de un itinerario que permite disfrutar de parajes como las curvas del río Nora a su paso por Oviedo.

Por el momento, la senda está siendo utilizada sobre todo por corredores y viandantes. Muchos vecinos aprovechan los primeros kilómetros para pasear o hacer ejercicio en un entorno natural alejado del tráfico urbano. «Suelo ir hasta la mitad, pero hasta Priañes nunca he llegado», explica Verónica Lobeto, vecina de La Florida, que este domingo salió a caminar por la nueva ruta aprovechando el buen tiempo.

La infraestructura fue diseñada gracias a una financiación de 400.000 euros procedente de los fondos europeos NextGeneration, dentro de las iniciativas impulsadas para reactivar el turismo sostenible tras la pandemia. El proyecto permitió acondicionar caminos ya existentes mediante trabajos de limpieza, renovación de firmes, instalación de señalización y colocación de barandillas y áreas de descanso.

La actuación se planteó además como un itinerario turístico y cultural capaz de conectar distintos puntos de interés del entorno rural ovetense, incluyendo San Pedro de Nora, uno de los monumentos prerrománicos más destacados de Asturias, y varios miradores naturales sobre el cauce del río Nora.

A esta actuación se suma el carril bici entre La Corredoria y el Espíritu Santo, otro de los proyectos clave dentro de la estrategia municipal de movilidad sostenible. El trazado, de 2,5 kilómetros, está ya prácticamente terminado y permitirá conectar el centro de Formación Profesional de Cerdeño y el parque Laviada con una vía preferencial para ciclistas y peatones.

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De momento ya pueden verse urbanizados prácticamente todos los tramos, con iluminación, amplias zonas de paso y espacios segregados para facilitar una circulación más segura. Esta conexión permitirá dar continuidad al carril bici ya existente entre La Corredoria y Prado de la Vega.