La tonada de Oviedo ya cocina sus campeones
El Filarmónica celebró ayer su última final y a lo largo de la semana se darán a conocer los ganadores de 2026
El concurso de canción asturiana "Ciudad de Oviedo" despidió ayer su fase de concurso con la celebración de la segunda y última final en el teatro Filarmónica. El jurado se reunirá a lo largo de la semana y dará a conocer, en los próximos días, a los ganadores de esta edición de 2026, que volverán a subirse al escenario un poco más tarde, el 21 de junio, en la gran gala de entrega de premios.
El certamen, organizado por la concejalía de Festejos y con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, vivió en la jornada de ayer otra sesión de voces de mucha calidad, propias de la última fase de concurso, y con mucha abundancia, también, de gaiteros. La selección de concursantes y del calendario hizo coincidir ayer en el Filarmónica hasta a cinco intérpretes: Miguel Sors, Pablo del Cuadro, Nel Cortizo, Diego Lobo y Pelayo Cordero Vega. Después de las fases anteriores donde los gaiteros podían ofrecer una única pieza con determinadas características, en esta final, de composiciones obligadas, el Reblincu y el Floreu de Remis sonaron repetidas veces a lo largo de la sesión y fueron jalonando las intervenciones de los cantantes.
En el apartado de voces abrió la tonada femenina, con Mónica Vega Ramos, una voz de mucho peso y presencia, que optó por dos clásicos del repertorio, "Al pasar por el puertu" en solitario y "Anda y señálame un sitio" a la gaita con Vicente Prado, "El Pravianu".
Le sucedió en el escenario una voz masculina que este año está realizando muy buena temporada, Carlos Velasco Montes. Con su habitual registro grave, de mucha potencia, y con una solvencia especial en la afinación para las inflexiones, se arrancó en primer lugar con una deliciosa "Soy pastor" y se despidió, acompañado por la gaita, con un "Cuando yo salí de Asturias", muy jaleado por el público, que ayer superó la media de espectadores que acompañan habitualmente el certamen.
Fue, también, una matinal dominical de voces bastante jóvenes. Ainhoa García García compite ya en la categoría absoluta y lo hizo, con seriedad, con "Toca la gaita, gaiteru" y "La cabraliega". Manuel Valle Cue, aún en juvenil, se mostró muy resuelto con "Canta’l gallu" y repitió "La cabraliega", siempre emocionante. Después de la actuación de Ainhoa Fernández Rodríguez, Mario González, salió con un arrastre inimaginable para sus 12 años, ovacionado en "El pintor que pintó a Xuana" y "Lo mejor del mundo, Europa". Dos voces femininas extraordinarias, como son las de Cristina Sánchez y Lorena Corripio (ganadora el año pasado) dejaron paso para la despedida protagonziada por Esteban Verdeja, el otro campeón vigente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París
- Las cerezas y la miel atraen a tres osos 'gordos como pelotas' a las puertas de Oviedo: las cámaras captan plantígrados en los valles de Trubia, Caces y San Andrés
- El Madrid, el histórico bar de Oviedo desbordado por su éxito en TikTok, se despide el 31 de julio
- Oviedo pierde uno de sus referentes de la elegancia: cierra Moda Habana después de 29 años
- La Policía Local sanciona a un conductor ebrio en el centro de Oviedo: su coche fue llevado por la grúa