Conciertos del Auditorio, cine de autor y un tributo a un legendario grupo musical: así es la agenda cultural de esta semana en Oviedo

Oviedo inicia una semana que, pasado su ecuador, tendrá una intensa agenda cultural plagada de espectáculos. Así será a partir del jueves, cuando el teatro, la música y el cine tomarán los principales coliseos artísticos de la ciudad con actividades entre las que destaca la clausura de los conciertos del Auditorio, el espectáculo tributo "ABBA: Revolution Tour. The new experience" o una función o el cine de autor del Ciclo RADAR, que exhibe en esta última temporada su tradicional selección de películas de producción rumana.

Las primeras de estas citas arrancarán el jueves, día 4 de junio, con el citado cierre del programa de Conciertos del Auditorio, a las 19.30 horas. El coliseo musical de la plaza del Fresno ofrecerá un recital de violonchelista Steven Isserlis, que interpretará bajo la batuta del director Pietari Inkinen en una actuación auspiciada por Oviedo Filarmonía. El precido de las localidades es den 18 y 22 euros, respectivamente.

Prácticamente en paralelo, a partir de las 20.00 horas, el teatro Filarmónica acoge la proyección de "Kontinental ´25", en una sesión enmarcada en la Muestra de Cine Rumano del Ciclo de Cine RADAR. La cinta, del año 2025 y firmada por el realizador Radu Jude, narra la historia de Orsolya, una alguacila en la ciudad de Cluj, en Transilvania, que debe ejecutar el desahucio de un hombre sin techo que vive en el sótano, pero que deberá enfrentarse a sus propias contradicciones morales. La entrada para visinar esta película que se llevó el Oso de Plata en el Festival de Berlín es libre hasta completar aforo.

Fin de semana

El viernes, día 5, habrá un tridente de propuestas de diversas disciplinas. La más solidaria es la que llevarán a cabo los actores de la Compañía Clowntigo, que dentro del programa Cultura OFF Teatro, que saca las artes escénicas fuera de los teatros, acercarán la interpretación al Hospital Universitaria Central de Asturias (HUCA) para realizar sendas sesiones de sesiones de clown para niños hospitalizadose en las plantas de pediatría y oncología a las 17.30 h y a las 18.30 horas.

Por otro lado, el salón de té del teatro Campoamor será escenarios de las clásicas Tertulias del Campoamor, que en esta entrega tendrán como protagonista al periodista, editor y escritor Paco Cerdá. La cita será a las 20.00 horas hasta completar los asientos disponibles. Mientras, a la misma hora y en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, con entrada libre, dará comiendo el recital V Encuentro Coral Oviedo Origen en el Camino, que organiza la Concejalía de Turismo y en el pondrán sus voces los coros "Amigos de la Ribera" y "Son Astur".

El fin de semana arranca con un sábado que consta también con tres platos en su menú del día. Quizá el más llamativo en la carta sea el luminoso, alegre y colorido tributo a la banda sueca por antonomasia que se realizará en el teatro Filarmónica a partir de las 21.00 horas gracias a "ABBA: Revolution Tour. The new experience". Los tiques para la actuación de la gira que está recorriendo todo el país están a la venta a un precio de 38 y 42 euros, según la ubicación de la butaca.

Más tradicionales son las otras dos propuestas. El V Encuentro Coral Oviedo Origen del Camino continúa con su programa, que cambia de ubicación a la Basílica de San Juan el Real para culminar con los recitales de la Coral DAFNE y el Coro Vetusta, desde las 20.30 horas con libre acceso. Asimismo, el Ciclo "Música en la Calle" de la Banda de Música Ciudad de Oviedo amenizará las calles de Las Caldas, con salida de la Plaza Centro Social a las 13.00 horas.

Por último, la semana la rematará el domingo RADAR, en esta ocasión Ciclo John Huston y Ciclo Marilyn Monroe, con un pase de la película de culto "Vidas rebeldes", que se podrá disfrutar en la pantalla del teatro Filarmónica a las 19.00 horas con entrada gratuita.

De igual forma, se recuerda que la venta de localidades para los espectáculos que la requieran se efectúa de manera presencial en las taquillas del teatro Campoamor, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y en el Auditorio Príncipe Felipe y en el teatro Filamónica la misma tarde del esecptáculo a partir de las 17.00 horas; de forma online, en entradas.oviedo.es. Además, también se pueden adquirir asientos para el festival Vetusta Jazz, Conciertos del Auditorio y Jornadas de Piano, Festival Lírico y el ciclo "Oviedo de Teatro 2026, Parada Obligatoria".