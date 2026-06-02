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Daniel González, experto en ciber seguridad : «En el móvil no hay ninguna aplicación inofensiva»

«Los mensajes de voz son altamente vulnerables a robos», es necesario protegerlos», advierte el especialista

De izquierda a derecha, Daniel González, Consuelo Martínez y Mario Díaz, en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

De izquierda a derecha, Daniel González, Consuelo Martínez y Mario Díaz, en el Club LA NUEVA ESPAÑA. / Luisma Murias

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María José Iglesias

María José Iglesias

«En el móvil no existe ninguna aplicación inofensiva. No hay nada en informática seguro al cien por cien». Lo dijo ayer en el Club Daniel González Fernández, responsable de proyectos de administración pública en APPLIVERY, que fue presentado por Mario Díaz, presidente de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, y Consuelo Martínez, catedrática de Álgebra y coordinadora del ciclo de charlas.

Daniel González llamó la atención sobre el elevado número de vulnerabilidades detectadas en aplicaciones dirigidas a niños menores de seis años, uno de los segmentos más expuestos del ecosistema digital actual y advirtió que el móvil se ha convertido en el principal objetivo de los hackers. Uno de los aspectos centrales de la conferencia fue la convergencia entre inteligencia artificial, Big Data y computación cuántica.

«Los mensajes de voz son altamente vulnerables a robos; es necesario protegerlos de algún modo», explicó González, que incidió en que los modelos de IA, alimentados con gigantescas bases de datos, permiten desarrollar campañas de espionaje, fraude y suplantación cada vez más sofisticadas. Citó ejemplos de manipulación de procesos de votación y de campañas dirigidas contra personajes públicos, mostrando cómo la automatización amplifica la capacidad de actuación de los atacantes. Afirmó que los sistemas criptográficos actuales podrían verse seriamente comprometidos cuando estas tecnologías alcancen su madurez, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para romper mecanismos de cifrado que hoy se consideran seguros. En este contexto, destacó la importancia de la denominada criptografía poscuántica, una carrera tecnológica en la que ya participan las principales empresas del sector.

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González Fernández no pasó por alto las denominadas APT (Amenazas Persistentes Avanzadas), ataques silenciosos y prolongadosque buscan infiltrarse en organizaciones estratégicas sin ser detectados. Asimismo, describió campañas de suplantación de identidad que imitan comunicaciones de departamentos de seguridad de grandes compañías. n

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