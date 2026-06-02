Defensa dona a las bibliotecas de Oviedo un amplio fondo de publicaciones sobre las Fuerzas Armadas

La red de bibliotecas municipales de Oviedo ampliará sus fondos con nuevas publicaciones editadas por el Ministerio de Defensa tras la entrega realizada por la Delegación de Defensa en Asturias a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento. El material será distribuido entre los distintos equipamientos municipales para que pueda ser consultado por los usuarios.

La iniciativa forma parte de una campaña impulsada por el Ministerio para difundir el amplio catálogo de publicaciones que atesora el departamento y acercar al público general la historia, la actividad y el trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas. Entre los materiales entregados figuran obras relacionadas con la historia militar, la defensa y el patrimonio vinculado al ámbito castrense.

La entrega del fondo bibliográfico tuvo lugar en la sede de la Delegación de Defensa en Asturias, situada en la plaza de España de Oviedo. Al acto asistieron el delegado de Defensa en Asturias, el coronel Jesús Moreno del Valle, y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García.

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Con esta incorporación, las bibliotecas municipales sumarán nuevos títulos especializados a sus colecciones y pondrán a disposición de los lectores publicaciones que, en muchos casos, resultan poco conocidas fuera de los ámbitos académicos o profesionales vinculados a la defensa.