Un final por todo lo alto para los "Conciertos del Auditorio": el violonchelista Steven Isserlis y Oviedo Filarmonía, bajo la dirección de Pietari Inkinen

La temporada 2025-2026 del ciclo “Conciertos del Auditorio”, organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, llegará a su fin el próximo jueves, a las 19.30 horas, con una velada de especial significado artístico y simbólico. La clausura estará protagonizada por Oviedo Filarmonía y el violonchelista británico Steven Isserlis, una de las figuras más admiradas del panorama musical internacional, en un programa que reunirá repertorio contemporáneo español y una de las grandes páginas del Romanticismo europeo.

El programa de clausura presenta un atractivo diálogo entre tradición y modernidad. En primer lugar, el público podrá escuchar una obra del compositor mallorquín Antoni Parera Fons, una de las personalidades más singulares de la creación musical española contemporánea. Ganador del Premio Nacional de Música 2016, Parera Fons ha desarrollado una trayectoria especialmente vinculada al mundo de la voz y la lírica, tanto como compositor como pianista y productor discográfico, colaborando con artistas de referencia como Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, José Carreras, Plácido Domingo o Cecilia Bartoli. Su catálogo supera los 250 títulos, entre los que destaca “María Moliner”, ópera documental que se pudo disfrutar en, 2022, en el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo. Su presencia en el programa, con “Vetusta promenade”, subraya el compromiso de Oviedo Filarmonía con la creación actual y con los compositores españoles contemporáneos.

El gran eje de la velada será, no obstante, la participación de Steven Isserlis, encargado de interpretar una de las obras fundamentales del repertorio para violonchelo y orquesta: el “Concierto para violonchelo y orquesta” de William Walton. Considerado desde hace décadas uno de los grandes músicos británicos de nuestro tiempo, Isserlis mantiene una trayectoria internacional excepcional como solista, músico de cámara, pedagogo, escritor y divulgador musical. Nombrado Commander of the British Empire (CBE) por la reina Isabel II en reconocimiento a sus servicios a la música, el violonchelista se ha distinguido siempre por una personalidad artística profundamente independiente y por una aproximación al repertorio basada en la sensibilidad expresiva y el rigor estilístico. Su carrera le ha llevado a colaborar con las principales orquestas y directores del mundo, además de participar activamente en el estreno de obras de compositores como John Tavener, Thomas Adès, György Kurtág, Heinz Holliger o Jörg Widmann.

Su discografía constituye igualmente una referencia para el repertorio violonchelístico. Entre sus grabaciones más celebradas figuran las “Suites para violonchelo solo” de Bach, premiadas por la revista Gramophone, la integral de Beethoven para violonchelo y piano o el “Doble concierto” de Brahms junto a Joshua Bell. En los últimos años ha combinado además su actividad concertística con una intensa labor literaria y pedagógica, publicando libros dedicados a Bach y Schumann, así como numerosos proyectos de divulgación musical.

La clausura del ciclo servirá también para volver a poner en valor el gran momento artístico de Oviedo Filarmonía, formación fundada en 1999 que se ha consolidado como uno de los principales referentes musicales del norte de España gracias a una personalidad artística marcada por su versatilidad, su estrecha vinculación con la vida cultural de la capital asturiana y sus trabajos con figuras de primer nivel como Zubin Mehta, Rinaldo Alessandrini, Alberto Zedda, Edita Gruberová, Juan Diego Flórez o Mischa Maisky, entre muchos otros.

Si bien la dirección titular recae sobre Lucas Macías, en la velada del jueves la orquesta se plegará a la batuta de Pietari Inkinen, maestro finlandés que se erige como una de las personalidades más destacadas de su generación. Ha sido director titular de la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, de la Orquesta Filarmónica de Japón, Orquesta Sinfónica de Praga, Orquesta Sinfónica de la KBS de Seúl y la Ludwigsburger Schlossfestspiele. En la campaña actual destaca su regreso al Maggio Musicale Fiorentino, la Bergen Philharmonic Orchestra, la Danish National Symphony Orchestra y la Iceland Symphony Orchestra. Inkinen será el encargado de comandar a la OFIL a lo largo de la velada, cuya segunda parte está dedicada a la interpretación de la “Sinfonía número 5 en Mi bemol mayor” de Jean Sibelius, una obra de la que el director ofrecerá seguramente una versión interesante dado su conocimiento de la música finlandesa.

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Para esta cita musical, de algo más de hora y media de duración (pausa incluida), las entradas se pueden adquirir, al precio de 18 euros (anfiteatro) y 22 euros (patio de butacas) en la taquilla del teatro Campoamor (de 11 a 14 horas), en la taquilla del Auditorio (de 17 a 19:00 horas) la misma tarde del concierto y en la web municipal de venta de entradas, entradas.oviedo.es