“Es insoportable”: el clamor de un barrio de Oviedo ante la creciente inseguridad en el entorno del albergue Cano Mata

“Los vecinos no podemos más, el deterioro en el entorno del Cano Mata va a más cada año y la inseguridad también”. Es la reivindicación que el vecindario de las calles de los alrededores del albergue han registrado este martes en el Ayuntamiento de Oviedo, de manera oficial, con mil cien firmas “recogidas en unos pocos días”, según asegura la presidenta de la asociación de vecinos de San Lázaro-Otero, Araceli González. El albergue Cano Mata tiene por objeto la atención a personas en situación de vulnerabilidad y cuenta con financiación municipal.

“Consumo de drogas, peleas, sexo en la calle y amenazas a un vecindario que cada vez tiene más miedo” es el cuadro que viven a diario los residentes de las calles Armando Collar, carretera de la Bolgachina y entorno del Parque de Invierno y La Manjoya. “Todo esto y más lo tenemos documentado con fotografías y videos”, afirma una de las vecinas afectadas, Carolina García que vive en esa zona, donde también reside su madre y que pide una actuación decidida para erradicar de una vez por todas ese tipo de situaciones: “No queremos que cierren el Cano Mata, pero nos parece que está saturado y es hora de tomar medidas por el bien de los vecinos, No reúne las condiciones necesarias y hay una realidad de insalubridad total, hasta defecan y orinan en la calle”. Los vecinos aportan como prueba de la saturación del albergue video y fotos en los que se puede ver como algunas personas “sacan colchones del albergue para ir a dormir en mitad de la calle”.

El deterioro en la convivencia ha aumentado desde la época de la pandemia, coinciden asociación y vecinos, que han comunicado esta situación a los responsables de la seguridad ciudadana local, pero sin demasiado éxito, más allá de refuerzos puntuales en una presencia policial que con el paso de los días suele decaer. “Ahora, por ejemplo, nos han dicho que habrá mayor vigilancia de la Policía Local desde el uno de junio, este lunes la hubo, a ver cuando pasen una o dos semanas si se mantiene”, expone Araceli González sobre una situación límite. “Yo llevo aquí treinta años y el deterioro ha sido tremendo, ahora ya es insoportable“, denuncia María Laura. “¿Por qué al salir de mi casa tengo que encontrarme con un campamento ahí, donde están bebiendo, gritando, fumando, peleas. Ahora se puede decir que hay varios tribus, unos por un lado, otros por otra zona y tienen peleas entre ellos. ¿Por qué tenemos que soportar eso al lado de nuestras casas”, abunda. Los afectados aseguran que el deterioro en los alrededores del albergue y el aumento de la inseguridad ha crecido de manera sostenida e imparable desde la pandemia. “Yo vine a vivir aquí hace diez años y no había nada de esto, si no nunca habría elegido esta zona”, plantea Damián Rodríguez, residente de la carretera de La Bolgachina.

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El vecindario sostiene “que unos a otros, el Principado, el Ayuntamiento y Cáritas se pasan la pelota unos a otros sin dar una solución que cada vez urge más. “Aquí hay trapicheros, toxicómanos, delincuentes y últimamente notamos el aumento de gente joven y ahora ya acampan en las calles de la zona y en el Parque de Invierno”, sostienen los vecinos, apenas unos minutos antes de presentar en el Registro Municipal un escrito avalado por 1.100 firmas, donde exponen que “la permisividad, la falta de disciplina y la ausencia de medidas correctoras eficaces están favoreciendo la concentración de personas conflictivas en la zona y el agravamiento de los problemas de convivencia, suciedad e inseguridad”. Los vecinos son tajantes: “No puede ser que un grupo de diez, veinte personas, perturbe y ponga en jaque la convivencia de varios miles de vecinos. Y ya empieza a haber miedo”, sostiene la representante de la asociación, a la que han recurrido los residentes de la zona para visibilizar su malestar y protesta. “Llega un momento en que ya tienes que decir basta, y todo ese cuadro al lado del colegio Veneranda Manzano”, advierten los afectados.