Javier Almuzara clausura al ciclo de conferencias «Diálogos del Arte» con una entretenida indagación sobre los vínculos entre la poesía y la pintura

El poeta ovetense Javier Almuzara clausuró este martes el ciclo de conferencias «Diálogos del Arte», organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, con una amena sesión en la que exploró los vínculos entre algunas obras maestras de la historia de la pintura y los versos de grandes autores. El acto se celebró en el Museo, en el patio del Palacio de Velarde, con la participación de Martín Caicoya, vocal de la asociación, y con el aforo completo.

Al comienzo de su intervención, Almuzara recurrió al mito de la doncella de Corinto, el relato clásico sobre el origen de la pintura en el que una joven traza sobre un muro la silueta de la sombra de su amado para conservar al menos su imagen ante su inminente partida a la guerra. A partir de ahí, la conferencia avanzó en un recorrido por creaciones de distintas épocas, acompañadas de los versos que el poeta fue incorporando a la explicación, algunos de ellos propios e inéditos. Así fueron desfilando, con las reproducciones de los cuadros y los textos proyectados en una pantalla, «La Anunciación» de Fra Angélico y el retrato de Carlos V de Tiziano, junto a los versos que Antonio Machado le dedicó y a una reflexión personal sobre cómo en la «plenitud» con la que aparece representado el emperador «ya está inscrito el vértigo de la caída».

A propósito del paisaje que Tiziano situó tras la figura imperial, Almuzara citó a Ramón Gaya, quien sostenía que «el amanecer es la hora de la pintura». Después, su intervención se adentró en el barroco para detenerse en «El columpio», de Fragonard, y en su célebre «zapatito volador». Ilustró la escena con unos versos inéditos de su autoría, una «nadería rococó», según la definió, que concluía con esta línea: «Nadie supo pintar un jardín tan fragante como el de Fragonard».

El escritor hizo una nueva escala en la relación entre Lope de Vega y el pintor Juan van der Hamen, de quien el dramaturgo fue amigo y defensor. Leyó el soneto que le dedicó, en el que afirmaba que sus cuadros eran tan verosímiles que atraían aves y abejas «a libar al jardín del lienzo», y respaldó esa idea con la proyección de una de sus obras, «Una ofrenda a Flora», fechada en 1627.

Almuzara evocó también a Rafael Alberti, proyectó el retrato de Francisco Pacheco atribuido a Velázquez, mostró el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz pintado por Miguel Cabrera y leyó el poema en el que la «décima musa» o «la Safo novohispana», como también se la conoce, lamenta la imagen idealizada que ofrece el cuadro, al tiempo que reflexiona sobre la fugacidad de la belleza y la vanidad humanas. El recorrido continuó con el relato «Cómo se salvó Wang Fô», de Marguerite Yourcenar, incluido en «Cuentos orientales», protagonizado por un artista cuya obra resulta más real que la propia realidad.

Noticias relacionadas

Con esta singular indagación sobre los lazos entre poesía y pintura, Javier Almuzara puso el broche final a un ciclo muy concurrido que comenzó el pasado mes de marzo de la mano del escritor Fernando Beltrán y el escultor Fernando Alba.