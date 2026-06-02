Libertad provisional para el hombre de 70 años detenido por amenazar con una pistola de balines a otro varón en un bar de Trubia

El hombre de unos 70 años detenido el domingo en Trubia tras amenazar con una pistola de balines a otro varón con el que había discutido en un bar quedó este lunes en libertad provisional con cargos después de pasar a disposición judicial. Según fuentes de la Fiscalía, el juzgado le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros a la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio mientras dure la tramitación de la causa.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.30 horas en un bar de la localidad ovetense. Según la Guardia Civil y fuentes de la Policía Local de Oviedo, todo comenzó con una discusión entre dos hombres que se encontraban en el exterior del local. La conversación fue subiendo de tono hasta derivar en un enfrentamiento verbal en el que uno de ellos habría insultado al otro. Fue entonces cuando el ahora investigado reaccionó violentamente y causó daños en un vehículo, al romper supuestamente uno de sus espejos retrovisores.

Tras ese primer altercado abandonó la zona, aunque solo durante unos minutos. Poco después regresó al establecimiento portando un arma corta con la que comenzó a amenazar tanto al otro implicado como a varios clientes. “Cuando pueda, lo mato”, llegó a decir, según las fuentes consultadas.

Hasta el lugar acudieron varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local de Oviedo. Cuando los agentes llegaron, el sospechoso ya no estaba allí. Los presentes les indicaron que había huido atravesando un puente junto a las vías del tren.

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Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie hasta localizarlo cerca de su domicilio. El hombre llevaba la pistola oculta en la parte trasera del pantalón. Fue engrilletado y detenido como presunto autor de un delito de amenazas graves. Posteriormente fue trasladado bajo custodia al HUCA, donde continuó profiriendo amenazas.