"Madre Asturias", crónica del camino hacia la modernidad

Con la intención de "analizar el proceso estético que marcó, desde mediados del siglo XIX, la modernización del arte en una comunidad como la asturiana, muy alejada de los centros artísticos del momento, pero que supo encontrar también su propia vía hacia la modernidad", se presenta este jueves, 4 de junio, en la sala del Banco Sabadell Herrero de Oviedo la exposición "Madre Asturias. De la España negra al arte de avanzada", comisariada por Luis Feás y compuesta por obras de 37 artistas, cedidas por museos y centros de arte, entre ellos el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

«Carnavalada en la cuenca minera» de Evaristo Valle / .

El título hace alusión al libro homónimo de José Francés, publicado en 1945, y corresponde a la tercera y última entrega del ciclo expositivo que Luis Feás ha dedicado a la renovación del arte en Asturias. La primera, en 2006, estuvo centrada en el paisaje; la segunda, en 2009, en la abstracción. La que ahora se inaugura tiene como eje la figura humana y los tipos populares de Asturias.

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La exposición reúne obras de artistas como Evaristo Valle, Nicanor Piñole o Mariano Moré, por citar solo algunos de los más conocidos, además de una destacada representación de cartelistas. Las piezas proceden, además de las instituciones ya mencionadas, del Museo de Bellas Artes de Asturias, la Casa Natal de Jovellanos, el del Pueblu d’Asturies, el Antón de Candás, las colecciones del Banco Santander y del propio Sabadell. También han contribuido con préstamos los ayuntamientos de Avilés y Llanes, así como coleccionistas particulares de Oviedo, Gijón y Madrid.