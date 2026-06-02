La Ópera de Oviedo saca a la venta las entradas sueltas para los cinco títulos de la temporada 2026-2027 en el Campoamor

La Ópera de Oviedo pone a la venta las localidades individuales para los cinco títulos de la temporada 2026-2027 en el Teatro Campoamor, una programación que combina grandes voces internacionales, nuevas producciones y obras clave del repertorio. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del teatro, en las oficinas de la Fundación y a través de la web de la Ópera de Oviedo. Las compras online permiten, además, acumular descuentos con el Programa de Recompensas.

La temporada se inaugurará en septiembre con "Sorrow", un doble programa inédito en el ciclo ovetense que reúne "Kindertotenlieder", de Gustav Mahler, y "Suor Angelica", de Puccini. El barítono Jacques Imbrailo interpretará el ciclo mahleriano y la soprano asturiana Beatriz Díaz encabezará el reparto de "Suor Angelica". La producción, firmada por la propia Ópera de Oviedo, contará con la dirección musical de Diego Martin-Etxebarria y la dirección de escena de Joan Anton Rechi.

En octubre llegará "Maria Stuarda", de Donizetti, una de las cimas del bel canto. Yolanda Auyanet asumirá el papel de la reina escocesa frente a la Elisabetta de Paola Gardina, en una nueva coproducción de la Ópera de Oviedo y ABAO Bilbao Opera, con dirección musical de Friedrich Haider y puesta en escena de Emilio López.

La programación continuará en noviembre con "Macbeth", de Verdi, la intensa lectura operística de la tragedia shakespeariana. Juan Jesús Rodríguez y Marigona Qerkezi darán vida al matrimonio protagonista en una coproducción con el Teatro Cervantes de Málaga, bajo la dirección musical de Clelia Cafiero y la dirección escénica de Paco López.

Diciembre es el mes de "Manon Lescaut", una de las partituras más apasionadas de Puccini. Vanessa Goikoetxea y Arturo Chacón-Cruz liderarán el elenco de esta producción de la Ópera de Oviedo y ABAO Bilbao Opera, con Nuno Coelho en la dirección musical y Emiliano Suárez en la dirección escénica.

El curso concluirá entre enero y febrero con "Così fan tutte", de Mozart, comedia de alta escuela que presentará un reparto integrado por Berna Perles, Andrea Niño, Natalia Labourdette, Christian Pursell, Filip Filipović y David Menéndez. La producción de ABAO Bilbao Opera contará con la dirección musical de Lucas Macías y la dirección escénica de Marta Eguilior.

Las funciones comienzan el 11 de septiembre y la temporada se extiende hasta el 6 de febrero. A continuación, el calendario título por título:

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