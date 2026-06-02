Oviedo da el primer paso para adaptar su Fundación Municipal de Cultura a la candidatura europea de 2031

El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó este martes de forma inicial la modificación de los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), una reforma que el equipo de gobierno vincula directamente al desarrollo del Plan Estratégico de Cultura y a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031. La propuesta salió adelante con el respaldo de PP, PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y la concejala no adscrita Elena Figaredo, mientras que Vox fue el único grupo que votó en contra.

El concejal de Cultura, David Álvarez, defendió la actualización de los estatutos como una herramienta necesaria para adaptar la Fundación a los nuevos retos culturales y mejorar su capacidad de gestión. Según explicó, la candidatura europea exige «una estructura cultural moderna y preparada para competir al máximo nivel», por lo que consideró imprescindible dotar al organismo de una mayor operatividad y capacidad de respuesta.

Álvarez enmarcó la reforma dentro de una estrategia más amplia que busca consolidar la programación cultural, reforzar el apoyo a los creadores locales, potenciar los grandes eventos y extender la actividad cultural a todos los barrios y franjas de edad. «No se puede aspirar a liderar culturalmente desde estructuras pensadas para otros tiempos», señaló durante su intervención.

El debate dejó patente un amplio acuerdo sobre la necesidad de actualizar el funcionamiento de la Fundación. Desde IU, Gaspar Llamazares defendió la reforma como un paso necesario para convertir la cultura en una herramienta de transformación económica, social y urbanística, aunque reclamó seguir avanzando en nuevos mecanismos de gobernanza y coordinación vinculados al Plan Estratégico de Cultura.

También el PSOE mostró su apoyo a una modificación que considera clave para consolidar la candidatura ovetense. Su portavoz en el debate, Javier Ballina, valoró positivamente el proceso de negociación desarrollado durante la tramitación y destacó que varias aportaciones de la oposición fueron incorporadas al texto final.

Por su parte, Elena Figaredo sostuvo que la reforma permitirá agilizar la gestión cultural y facilitar el desarrollo de proyectos pendientes en distintos equipamientos de la ciudad. La edil defendió además que la actualización de la Fundación constituye un primer paso para impulsar nuevas actuaciones vinculadas al patrimonio y a la actividad cultural.

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La única oposición llegó de Vox. La concejala Alejandra González cuestionó algunos de los cambios introducidos en el texto y criticó especialmente la inclusión de referencias a la promoción de la lengua asturiana y los criterios de representación equilibrada en órganos consultivos. A su juicio, la reforma incorpora elementos ideológicos que deberían quedar fuera de los estatutos de la Fundación. La aprobación inicial abre ahora el periodo de exposición pública antes de que la modificación pueda quedar definitivamente incorporada al funcionamiento de la Fundación Municipal de Cultura.