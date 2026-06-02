Oviedo garantiza formalmente al Estado espacio en el Calatrava para poder seguir optando a la Agencia de la Salud

El Ayuntamiento de Oviedo formalizará este martes, en una Junta de Gobierno extraordinaria, el compromiso de cesión de cerca de 3.000 metros cuadrados del Calatrava a la Administración del Estado, para reforzar la candidatura de la capital asturiana como futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. El acuerdo, impulsado por la concejalía de Planeamiento que dirige Nacho Cuesta, responde a uno de los requerimientos planteados por el Gobierno central dentro del proceso de evaluación de candidaturas: acreditar la disponibilidad efectiva del inmueble ofertado. La operación supone un nuevo paso en la estrategia municipal para convertir el antiguo centro comercial un polo de actividad sanitaria, académica y empresarial capaz de revitalizar toda la zona de Buenavista.

La decisión llega después de que el Ejecutivo central aplazase hasta agosto la elección definitiva de la sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que prevé alcanzar los 300 trabajadores. Oviedo compite con otras siete ciudades (Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo) y el retraso fue justificado en la necesidad de estudiar con mayor detalle las condiciones de los espacios ofertados.

En ese contexto, el Ayuntamiento quiere convertir el compromiso político en un acuerdo formal. La Junta extraordinaria prevista para este martes servirá para aprobar la puesta a disposición de varios locales de la planta -más alta de las tres de la galería, con una superficie cercana a los 3.000 metros. Se trata de espacios propiedad municipal adquiridos tras la compra del antiguo centro comercial y que forman parte del plan de transformación diseñado por el equipo de gobierno de Alfredo Canteli para recuperar una zona castigada tras el traslado del HUCA y el cierre de MODO.

La cesión pretende reforzar la candidatura asturiana ante la Administración del Estado y responder al requerimiento trasladado por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, que pidió ampliar la documentación presentada por el Principado acreditando el compromiso de disponibilidad del inmueble propuesto.

Desde el Ayuntamiento se entiende que la Agencia Estatal de Salud Pública encaja plenamente en el modelo de usos diseñado para el Calatrava. El Consistorio defiende el complejo como un «activo estratégico» en el que combinar servicios públicos y actividad económica, generando sinergias ligadas al ámbito sanitario y universitario.

La planta -3 ya ha sido arrendada íntegramente a la Universidad Alfonso X el Sabio, que implantará allí titulaciones sanitarias como Medicina, Enfermería, Farmacia u Odontología. Canteli considera que la llegada de la Agencia reforzaría ese ecosistema vinculado a la salud y la innovación.

«La apuesta del equipo de gobierno que encabeza nuestro alcalde, Alfredo Canteli, por conseguir que la Agencia Nacional de la Salud se implante en Oviedo, se formaliza ahora con este acuerdo de compromiso de cesión», señala Nacho Cuesta. El edil defiende además que el antiguo centro comercial es «un espacio idóneo para acoger este importante organismo», subrayando que su implantación contribuiría «de manera decisiva a recuperar y dinamizar un barrio demasiado tiempo olvidado».

En el Ayuntamiento se insiste en que la operación del Calatrava empieza a ofrecer resultados visibles apenas año y medio después de la adquisición del inmueble. Las obras de adaptación para la universidad avanzan a buen ritmo y existen además muestras de interés empresarial para ocupar otros espacios vacantes.

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La futura rehabilitación de la plaza de toros aparece también dentro de esa estrategia global para reactivar el entorno de Buenavista. Mientras tanto, Oviedo seguirá esperando hasta agosto una decisión definitiva del Consejo de Ministros. Pero el Ayuntamiento quiere llegar a esa resolución con una señal política clara: el Calatrava ya tiene reservado un hueco para la Agencia.