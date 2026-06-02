“Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro

“Pedimos a los usuarios del albergue Cano Mata que cuiden el entono y tomamos medidas más restrictivas ante problemas de conducta”, sostiene Caritas, la entidad que gestiona el centro de San Lázaro, después de que la asociación de vecinos de San Lázaro haya registrado mil cien firmas en el Ayuntamiento https para exigir solución a una situación que, aseguran, “es insoportable por los problemas de convivencia y de inseguridad ciudadana cada vez mayores”.

El albergue Cano Mata es gestionado por Cáritas, con financiación municipal, dispone de 64 plazas temporales y, además, ofrece servicios externos a otras personas sin hogar para que pueden ducharse, lavar la ropa o tener allí una consigna. La demanda, tanto de plazas temporales como de esos servicios externos en el Cano Mata “ha aumentado mucho por las dificultades cada vez más grandes para acceder a una vivienda; por ejemplo tenemos usuarios con nómina”, aseguró Zoraida Sienra, responsable del programa de personas sin hogar de Caritas Diocesana, quien hizo hincapié en las reuniones y el trabajo realizado con la asociación de vecinos y otros colectivos de San Lázaro, tanto a través de reuniones como en charlas de sensibilización.

“El problema de que cada vez hay más gente en situación de calle, durmiendo en soportales, no se da solo en San Lázaro, también hay bastante gente que duerme a diario en la Losa y en la calle Uría y alrededores”, expone Sienra, quien aseguró que desde Cáritas “no damos la espalda ante la denuncia de problemas de convivencia”. La responsable del programa de personas sin hogar de Caritas Diocesana afirma que “pedimos a todos nuestros usuarios que cuiden el entorno y adoptamos medidas más restrictivas, hay gente que no puede entrar por problemas de conducta”. Zoraida Sienra reconoció que “hay perfiles disruptivos” que atribuyó a problemas añadidos como, por ejemplo, la prolongada situación en la calle o no seguir tratamientos relacionados con problemas de salud mental que “se ven agravados”. También apuntó que centros como el Cano Mata están detectando nuevos problemas, como la llegada de jóvenes, pero también quiso detallar que “lo que pasa fuera del Cano Mata no es responsabilidad del centro y que no se trata de problemas que genera el centro”, en referencia a los comportamientos denunciados por los vecinos tales como trapicheo, consumo de drogas y alcohol y peleas. Sienra explicó que “no podemos dar cobertura a todo”, pero defendió “la necesidad de dispositivos como este que sirven para dar alternativas a la gente que se encuentra en situación de calle por no tener acceso a una vivienda, que es un problema general, no específico de Oviedo ni de Asturias”. E hizo un llamamiento para que esta situación “no haga más pesada la mochila de las personas a las que acompañamos en este dispositivo”.