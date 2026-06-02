La Policía Local de Oviedo prevé generar una factura de al menos 945.000 euros en horas extras desde mayo hasta final de año

La Policía Local de Oviedo prevé generar entre mayo y diciembre de este año una factura de 945.000 euros en horas extraordinarias, un montante que constituye la principal partida del crédito extraordinario aprobado este martes por el Pleno municipal con el beneplácito de todos los grupos y la única abstención de las dos ediles de Vox. La modificación presupuestaria asciende a casi 1,7 millones de euros y se financiará con cargo al remanente de tesorería. El expediente incluye también fondos para horas extra en el servicio de extinción de incendios, inversiones en el Auditorio, la actualización de la relación de puestos de trabajo municipal y el incremento de subvenciones nominativas a entidades sociales.

El debate político se centró precisamente en el coste de esos servicios extraordinarios de la Policía Local. El informe del comisario principal jefe del cuerpo, fechado el 20 de mayo de 2026, justifica la necesidad de ampliar el crédito, además de por la evidente falta de plantilla, en la obligación de mantener de forma permanente el servicio de seguridad ciudadana, cubrir la centralita de comunicaciones y las cámaras de vigilancia las 24 horas, atender las numerosas vacantes existentes, las bajas laborales, las vacaciones reglamentarias y garantizar los servicios operativos.

La oposición cuestionó que esas necesidades puedan considerarse imprevistas. El PSOE sostuvo que la partida evidencia una “mala gestión” y una “falta de previsión” del equipo de gobierno, al tratarse, según defendió, de servicios ordinarios, eventos programados y refuerzos vinculados a vacaciones o incapacidades temporales que se repiten cada año. Los socialistas recalcaron que no se oponen a que los trabajadores municipales cobren las horas realizadas, pero sí a que el Ayuntamiento tenga que recurrir a una modificación presupuestaria para afrontar gastos que, a su juicio, deberían haberse planificado.

Vox también criticó con dureza el expediente y acusó al gobierno local de tirar de remanente para cubrir necesidades previsibles. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, señaló que la falta de efectivos, las bajas y las vacantes ya eran conocidas, y vinculó el incremento de horas extra al aumento de actividad municipal, a la zona de bajas emisiones y a los refuerzos de vigilancia. Peralta reprochó al PP que utilice el dinero de los vecinos para “vigilarlos” y “sancionarlos”, aunque finalmente no votó en contra de la modificación.

Izquierda Unida, por su parte, apoyó las partidas destinadas a entidades sociales y defendió que las modificaciones presupuestarias existen precisamente para que la Administración pueda responder a necesidades sobrevenidas durante el año. La formación sí admitió el debate sobre las horas extraordinarias y puso el foco en la tasa de reposición, que, a su juicio, limita la capacidad de los ayuntamientos para reforzar plantillas en servicios esenciales.

Medida para mantener un buen servicio

El Partido Popular, por su parte, defendió la modificación como una medida necesaria para mantener la calidad de los servicios públicos y responder a una ciudad que, según el equipo de gobierno, vive un momento de “dinamismo” y transformación. El grupo popular argumentó que Oviedo atrae más visitantes, congresos, inversión y actividad económica, lo que obliga a reforzar servicios municipales. También vinculó parte de las dificultades de planificación a la incertidumbre generada por el Gobierno central y a las reglas fiscales que, según defendió, penalizan a los ayuntamientos con cuentas saneadas.

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Además de la partida para la Policía Local, el expediente contempla fondos para el Servicio de Extinción de Incendios, inversiones en el Auditorio y el incremento de ayudas a entidades como Cáritas, Cocina Económica, Cespa-Proyecto Hombre y la Fundación Secretariado Gitano, citadas durante el debate plenario. El gobierno local subrayó también la actualización de la relación de puestos de trabajo como una medida de mejora de las condiciones laborales de los empleados municipales y, por extensión, de los servicios que presta el Ayuntamiento.