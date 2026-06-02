Tribuna Ciudadana busca las mejores historias y poemas escritos por mayores de 65 años
El concurso está abierto a participantes de toda Asturias, admite obras en castellano y asturiano y mantiene un accésit específico para mayores de 80 años
Tribuna Ciudadana ha convocado el IV Certamen de Microrrelatos y Poemas para mayores de 65 años, una iniciativa dirigida a fomentar la creación literaria entre la población sénior asturiana. El concurso está abierto a residentes en Asturias nacidos antes de 1961 y admitirá obras tanto en castellano como en asturiano.
La convocatoria incluye dos modalidades, microrrelato y poesía. Los relatos no podrán superar las 500 palabras y los poemas tendrán un límite de 70 versos. Además, se establece un accésit específico para participantes mayores de 80 años, que concurrirán en una categoría única independientemente del género elegido.
La asociación cultural impulsa esta propuesta con el patrocinio de la Fundación Cajastur y la colaboración de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. La iniciativa busca promover el envejecimiento activo a través de la cultura en una comunidad que figura entre las más envejecidas del país.
Tribuna Ciudadana considera que la actividad cultural constituye una herramienta para favorecer la participación social y afrontar situaciones como la soledad no deseada o la pérdida de motivación asociada al envejecimiento. El certamen se enmarca además en la trayectoria de la entidad en apoyo a la creación literaria, una labor que tiene en el premio Tigre Juan uno de sus principales referentes.
La convocatoria coincidirá con la presentación de «Experiencia en los renglones», un volumen editado por Trabe que reúne una selección de trabajos presentados a concurso entre 2023 y 2025.
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