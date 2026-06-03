El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge este fin de semana el IV Encuentro Estatal de Mujeres Vecinales

Oviedo acogerá este fin de semana, desde el viernes al domingo, el IV Encuentro Estatal de Mujeres Vecinales, una cita que reunirá en el Auditorio Príncipe Felipe a representantes del movimiento vecinal y asociaciones de distintos puntos del país para reflexionar sobre igualdad, feminismo, coeducación y redes de apoyo comunitario. El encuentro se celebrará bajo el lema “Mujeres que transforman barrios” y está organizado por la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias (Cavastur) y la Red Estatal de Mujeres Vecinales.

La concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, presentó este miércoles el programa del encuentro junto a la presidenta de Cavastur, María José Cuervo García, y Ana Rosa Iglesias García, integrante de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias. La iniciativa busca poner en valor el papel de las mujeres en la transformación social y comunitaria de los barrios.

Durante la presentación, María José Cuervo explicó que la celebración del encuentro en Oviedo tiene también un componente simbólico para la entidad asturiana. “Cavastur cumple 35 años el próximo mes de julio y este 2026 finaliza mi representación en esta entidad, por eso decidí traer este encuentro a Oviedo”, señaló.

El sábado se celebrará la ponencia “Feminismo: avances, resistencias y desafíos”, que impartirá Matilde Fernández, histórica referente de las políticas de igualdad en España. La charla comenzará a las 11.30 horas. La organización destaca la relevancia de esta intervención para analizar el momento actual del movimiento feminista y sus retos de futuro.

La jornada del domingo incluirá otra conferencia centrada en coeducación, lenguaje inclusivo y prevención de la violencia de género. La encargada de impartirla será María Moreno Llaneza, especialista en igualdad y educación. “Se abordarán cuestiones como la evaluación con perspectiva de género o la importancia del lenguaje no sexista”, explicó Ana Rosa Iglesias durante la presentación.

Además de las ponencias, el encuentro contará con una mesa de entidades en la que participarán colectivos vinculados al feminismo y al ámbito social. Entre ellos estarán la Asociación Feminista de Asturias, la Asociación de Mujeres El Alba y Cruz Roja Juventud. El objetivo es visibilizar el trabajo que estas organizaciones desarrollan desde hace años en diferentes ámbitos de la igualdad.

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La programación se completará con talleres sobre feminismo comunitario y redes de apoyo vecinal. Según explicó Iglesias, este movimiento “nació en Sudamérica y ya se está desarrollando en distintos puntos de España, especialmente en Cataluña”. Los talleres pondrán el foco en la creación de vínculos comunitarios y estrategias colectivas de apoyo entre mujeres.