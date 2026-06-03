La exposición de actividades artesanales de los centros sociales de Oviedo podrá visitarse hasta el próximo viernes 5 de junio

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge hasta el próximo viernes 5 de junio la exposición que recopila una muestra de los trabajos artesanales desarrollados por usuarios de los centros sociales que alberga el municipio. El certamen expositivo, inaugurado el pasado 1 de junio, pretende mostrar el trabajo creativo y formativo desarrollado en los centros municipales a lo largo del presente curso.

En total se exponen 310 proyectos de artesanía elaborados en los 53 centros sociales físicos del municipio y en el centro social virtual. Los trabajos son representativos de 45 modalidades distintas: 40 corresponden a actividades presenciales y 5 a modalidades virtuales. La gran selección de obras es, en realidad, una pequeña muestra de la gran actividad llevada a cabo en los talleres y cursos impartidos en los centros sociales.

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Los asistentes a la exposición podrán disfrutar de trabajos de todo tipo, desde piezas de cuero hasta obras de pintura. El gran número de centros y participantes ha permitido que la selección sea lo más variada posible, también en lo relativo al perfil de los artistas. "Lo que buscamos es que sea una actividad intergeneracional donde se mezclen diferentes edades, diferentes estilos; creo que lo estamos consiguiendo año a año", afirmaba el día de la inauguración Covadonga Díaz, concejala de Centros Sociales.