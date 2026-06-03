Gabriel Ordás estrena en Oviedo "Invisible", su última obra, en el Filarmónica

La temporada de la Sociedad Filarmónica de Oviedo vivirá el próximo martes, 9 de junio, una de sus citas más singulares con el estreno absoluto de «Invisibles», cuarteto para cuerda del compositor ovetense Gabriel Ordás, interpretado por el prestigioso «Orange Road Quartet», formación neoyorquina que recientemente ha actuado en el emblemático Lincoln Center de Nueva York. El concierto tendrá lugar a las 19.45 horas en el Teatro Filarmónica y se presenta como una de las propuestas más ambiciosas y sugerentes de la programación reciente de la entidad ovetense.

La velada, de marcado carácter contemporáneo e internacional, se integra además dentro de las actividades culturales vinculadas a la candidatura de Oviedo Capital Europea de la Cultura 2031, consolidando así la apuesta de la Sociedad Filarmónica por la creación actual y por el impulso de nuevos talentos ligados a Asturias.

De esta forma, el estreno de «Invisibles» supone un importante paso en la trayectoria de Gabriel Ordás, uno de los creadores asturianos con mayor proyección internacional de su generación. Afincado actualmente en Manhattan, donde reside desde hace tres años, el compositor regresará a Oviedo expresamente para asistir al estreno mundial de una obra profundamente vinculada a la memoria sonora asturiana y a sus propias raíces personales y emocionales.

La interpretación correrá a cargo del «Orange Road Quartet», agrupación formada por los violinistas Miguel Calleja y Lauren Conroy, la viola Nicky Moore y el violonchelista Jordan Bartow. El cuarteto, asentado en Nueva York y especializado en repertorio contemporáneo, ha desarrollado una creciente presencia en el circuito internacional gracias a una propuesta artística que combina rigor técnico, versatilidad estilística y una decidida apuesta por la música de nueva creación.

El programa del concierto reunirá además algunas de las voces más interesantes de la música contemporánea de las últimas décadas. Junto al estreno de Ordás sonarán «Punctum», de la compositora estadounidense Caroline Shaw; el célebre «Cuarteto nº 2» de Leoš Janáček, una de las grandes obras camerísticas del siglo XX y «Another Place», del compositor japonés Dai Fujikura, figura destacada de la actual creación musical internacional.

Sin embargo, gran parte de la expectación del concierto gira en torno a «Invisibles», una partitura de aproximadamente veintitrés minutos estructurada en cuatro movimientos (Meditation, Broken Rabel, Near Home (Interlude) y Revelation) nacida a partir de una profunda reflexión sobre la memoria musical y la identidad cultural. El propio Gabriel Ordás ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA que la inspiración de la obra surgió tras descubrir antiguas grabaciones de música asturiana realizadas entre 1910 y 1950. Durante un viaje en tren entre Avilés y Oviedo, el compositor comenzó a investigar archivos sonoros históricos y encontró unas sonoridades que, según sus propias palabras, parecían «estar ahí esperando para sonar de nuevo». Aquellas grabaciones de tonadas y vaqueiradas despertaron en él una conexión emocional inesperada con una tradición musical prácticamente olvidada durante buena parte del siglo XX.

«Percibí honestidad, nostalgia, libertad y ternura. Fue una auténtica revelación», explica el compositor sobre un proceso creativo que terminó desembocando en una obra donde la memoria popular asturiana aparece transformada mediante un lenguaje contemporáneo profundamente personal. Ornamentaciones vocales, giros melódicos y determinados intervalos tradicionales se integran así en el discurso del cuarteto no desde la cita literal, sino desde la evocación y la reconstrucción emocional de una herencia sonora casi invisible.

La dimensión íntima de la obra queda además reflejada en una anécdota especialmente significativa narrada por el propio Ordás. Tras improvisar al violín inspirado por aquellas antiguas grabaciones, su padre reconoció en aquellos sonidos la manera de cantar de un amigo de su abuelo. Ese instante confirmó para el compositor que «Invisibles» debía construirse precisamente desde ese territorio emocional: el de una música que permanecía latente en su memoria de forma inconsciente.

Pese a su juventud, Gabriel Ordás ha desarrollado ya una trayectoria notable. Compositor, pianista y violinista, inició su formación musical a los tres años y con apenas once estrenó su primera obra para violín y orquesta de cuerda. Desde entonces, ha compuesto más de noventa partituras interpretadas en España, Italia, Corea, Rumanía y Estados Unidos por formaciones como la Orquesta RTVE, la OSPA, Oviedo Filarmonía o la Oltenia Philharmonic Orchestra. Recientemente se graduó con honores en el Máster en Composición Clásica de la Manhattan School of Music de Nueva York, donde estudió con el compositor Reiko Füting gracias a la beca David Rose. Su trayectoria ha sido reconocida además con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Enseñanzas Artísticas Profesionales, el Premio Marino Gutiérrez de Composición o el Premio Carl Kanter a la mejor obra orquestal otorgado por la Manhattan School of Music.

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Para disfrutar del estreno de Ordás y del concierto de Orange Road Quartet las entradas se pueden adquirir, al precio de 20 euros, en la página web de venta de entradas de la Sociedad Filarmónica: https://filarmonicaoviedo.koobin.es