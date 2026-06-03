“Intervención de choque” del Ayuntamiento en un barrio de Oviedo para atajar la inseguridad denunciada por los vecinos en el entorno del albergue Cano Mata

El Ayuntamiento ultima “una intervención de choque” en el entorno del albergue Cano Mata para atajar la situación de inseguridad que la asociación de vecinos califica de “insoportable” y que motivó este martes la presentación de 1.100 firmas en el Registro municipal acompañadas de un escrito donde se pedían medidas urgentes. De momento, el Consistorio ya ha reforzado la presencia policial, desde este pasado lunes, con patrullas que pasan de manera regular por las calles de la zona, especialmente por las tardes.

Los vecinos venían denunciando en los últimos meses el deterioro de la convivencia con situaciones tales como “consumo de drogas y alcohol, peleas, amenazas y hasta sexo en la calle” en el entorno del albergue. “Esto ya es insoportable, no podemos más”, comentaba una representación vecina, encabezada por Araceli González, presidenta de la asociación de vecinos, que formalizó en un escrito sus reivindicaciones. Los focos más conflictivos de esta situación se localizan en las calles Hevia Bolaños, Armando Collar y El Pontón, ubicadas en el entorno del albergue Cano Mato Vigil, un dispositivo para atender a personas sin hogar, financiado por el Ayuntamiento y gestionado por Caritas Diocesana, que los vecinos consideran “saturado”, de ahí que urjan medidas. Y son contundentes en el mensaje: “No pretendemos el cierre del albergue, pero pedimos que se tomen medidas por el bien de los vecinos”.

Este malestar también llegó al alcalde de barrio, José Manuel Torres, que trasladó esta situación en una reunión conjunta mantenida semanas atrás con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado; la concejal de Políticas Sociales, María Velasco, y con el responsable de la Policía Local, el comisario Javier Lozano. En dicha reunión, el alcalde de barrio transmitió el sentir expresado por vecinos y presidentes de varias comunidades y la preocupación e inquietud existentes “por el consumo de alcohol y drogas en calles, parques y jardines; insultos y agresiones verbales; focos de suciedad y conflictos vecinales”.

La denominada “intervención de choque” pretende dar respuesta precisamente a este escenario de creciente sensación de inseguridad entre los vecinos y recuperar la convivencia en la zona. Este plan, que se aplicará en varias calles del entorno del albergue Cano Mata, se articula con medidas a poner en práctica en el corto, medio y largo plazo. Se trata de una “actuación transversal y multidisciplinar”, a coordinar entre las concejalías de Seguridad y Políticas Sociales, que tendrán como fin la prevención de conductas incívicas y otras situaciones de riesgo. De momento, el primer paso de este plan ya está en marcha, con refuerzo de patrullas de la Policía Local, en horarios de mañana y tarde, de lunes a viernes, aunque en el fin de semana también habrá presencia en la zona, según confirmó el concejal responsable del área, José Ramón Prado. Además, esta mañana también hizo ronda por la zona alguna patrulla de la Policía Nacional, casi al mismo tiempo de la salida de alumnos del colegio Veneranda Manzano, situado en las proximidades.

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La concejal de Políticas Sociales, María Velasco, reconoció la importancia de que "los vecinos recuperen la sensación de seguridad" al tiempo que destacó que el Ayuntamiento "lleva meses trabajando" esta situación denunciada por los vecinos. También avanzó que se reunirá este jueves con la consejería de Bienestar para hablar sobre el albergue Cano Mata donde, dijo, hay problemas de titularidad que dificultan "las obras de mejora" en el inmueble. "La fundación Cano Mata está obsoleta. La Consejería está haciendo grandes esfuerzos para solventar esos problemas juridicos y de titularidad", manifestó Velasco, quien apuntó que esas obras permitirían "aumentar el número de plazas del albergue y crear un espacio para el centro de día", una actuación que tendría, añadió, especial incidencia en las estancias de media y larga duración del albergue.