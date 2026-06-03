IU les exige al Principado y al Ayuntamiento de Oviedo que actúen para que no se conceda la licencia que permitiría crear una planta de asfalto en Priorio

Izquierda Unida-Convocatoria por Asturias, por medio de la diputada regional Delia Campomanes, hizo público este miércoles su rechazo frontal al proyecto de instalación de una planta de asfaltados en la cantera de Priorio. Camponanes explicó en Oviedo que la formación a la que representa ha registrado una batería de preguntas al Gobierno del Principado para conocer el estado real del expediente, los informes ambientales existentes y si la declaración de impacto ambiental continúa vigente.

Delia Campomanes trasladó el apoyo de la formación a los vecinos que llevan años movilizados en defensa de su entorno y de su salud. “El entorno de Las Caldas tiene un alto valor ambiental, económico y social, centrado también en el bienestar, el turismo y el desarrollo sostenible”, señala. Campomanes defiende que el Principado no puede permanecer al margen de este conflicto. “El Gobierno de Asturias no puede ser un convidado de piedra ni dar la espalda a los vecinos y vecinas”, afirmó, reclamando “información y transparencia” sobre una tramitación que, a su juicio, no es solo técnica o administrativa, sino también política.

“Se trata de decidir qué Oviedo queremos”, añade la diputada regional, que defiende un modelo que “vele por mantener y defender el entorno sostenible” y por la protección de los vecinos y vecinas.

En la misma línea, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, advirtió este miércoles de que la "pasividad institucional" puede derivar en una licencia “desastrosa para la zona”. Según explicó, existen valores ambientales, de salud pública y paisajísticos que deberían llevar a la denegación del permiso.

“El interés general debe prevalecer sobre cualquier otro valor burocrático”, sostuvo Llamazares, que también apeló al principio de precaución en materia ambiental. “Habría que demostrar que esa planta protege la salud, protege el medio ambiente y no supone un riesgo para la zona, y eso parece muy difícil de hacer”, indicó.

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IU considera además que no pueden utilizarse criterios ambientales antiguos para avalar el proyecto. Llamazares defiende que los documentos existentes deben revisarse conforme a la legislación actual y concluyó que, si Ayuntamiento y Principado aplican correctamente sus competencias, “la única solución es la denegación de la licencia”.