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Consigue con LA NUEVA ESPAÑA una entrada doble para la película "Nader y Simin, una separación": disfruta de la jornada de Cine y Política en los Cines Embajadores Foncalada

El filme se proyectará en la sala ovetense el lunes 8 de junio a las 19.45 horas

Fotograma de &quot;Nader y Simin, una separación&quot;

Fotograma de "Nader y Simin, una separación"

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L. L.

Los Cines Embajadores Foncalada celebran una nueva edición de sus jornadas dedicadas al cine y la política. Cinco proyecciones que desde el 18 de mayo y hasta el lunes 15 de junio buscan reivindicar el papel del cine como un espacio de resistencia cultural.

En estas jornadas coordinadas y moderadas por Chus Neira, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, cada película incluirá un coloquio posterior con un invitado especial.

Participa rellenando el siguiente formulario y consigue una entrada doble para ver "Nader y Simin, una separación" el lunes 8 de junio a las 19:45 horas en los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo

El ganador será comunicado por teléfono o correo electrónico.

Jornadas de Cine y Política

"Nader y Simin, una separación": lunes 8 de junio a las 19.45 horas

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