Oviedo abre la puerta del autobús urbano a las mascotas de menos de diez kilos

Un nuevo paso hacia que los mejores amigos de las personas puedan compartir con ellos viajes en transporte público en la capital de Asturias. El Ayuntamiento somete hoy a la Junta de Gobierno la aprobación del Proyecto de Modificación del Reglamento del Servicio de Transporte Urbano que incluye, entre otras cuestiones relacionadas con el ramo, la de permitir el acceso a los vehículos de TUA de animales de compañía con las condiciones sine qua non de que el animal no sobrepase un límite de diez kilos de peso y que, en todo caso, monten dentro de un transportín homologado y en condiciones que no supongan riesgo ni molestia para el resto de pasajeros. Tras darle luz verde, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para someterse a un periodo de alegaciones de 30 días y continuar con su correspondiente camino.

La posición del equipo de gobierno, que transmite el segundo teniente de alcalde y responsable del área municipal implicada, Nacho Cuesta, es clara. Facilitar ese acceso a los animales de compañía no solo se efectúa «para cumplir lo que establece la Ley de Protección Animal en su artículo 29», afirma el concejal, sino que es porque «este equipo de gobierno está firmemente comprometido con las políticas que refuerzan la atención, cuidado y sensibilidad hacia los animales».

No obstante, el edil aprovecha para reivindicar que lo primordial es que se salvaguarde «siempre» la «seguridad y comodidad del resto de usuarios del transporte público»; de ahí la limitación de peso y el uso obligatorio del transportín que serán siempre obligatorias, además de que la persona propietaria deberá permanecer pendiente del animal durante todo el trayecto para evitar cualquier incidente o molestia al resto de los viajeros.

Al expediente, del cual se inició su tramitación en el mes de febrero, le siguió también en aquel momento otro periodo de alegaciones similar en tiempo y forma. Durante ese plazo, tal como precisan desde el Ayuntamiento, se recibieron una decena de ellas, las cuales fueron tanto a favor como en contra del acceso de las mascotas a los autobuses de las líneas de transporte público urbano que atraviesan el municipio.

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Lo más habitual será ver en los autobuses perros o gatos de razas pequeñas, ya que son los que más abundan en Oviedo y en las ciudades en general, aunque la definición de «animal de compañía» en los textos municipales va más allá. Por lo tanto, y mientras cumplan con las dos citadas condiciones indispensables, podrán viajar en el TUA hurones, roedores domésticos de todo tipo, erizos o aves pequeñas, entre otros.