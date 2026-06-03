Oviedo acoge el domingo 14 de junio la IV Carrera 10K Autismo

La cuarta edición de la carrera 10 K Autismo Oviedo se celebrará el próximo domingo 14 de junio, con salida y meta en la Plaza de la Catedral. La concejala de Deportes, Concepción Méndez, presentó en una rueda de prensa la cuarta edición de la prueba, que este año será también un memorial a Iván Cervero, fallecido el año pasado en un accidente laboral. La carrera incluirá carrerinas infantiles para todas las edades y una carrera adaptada para mayores de 14 años, orientada a jóvenes con diversidad funcional.

La edil estuvo acompañada de Laura Moro e Isra Pazos, directivos del Club CEACTIVO, organizador de la carrera. "Nuestro club tiene una escuela de atletismo que a día de hoy tiene unos 50 niños y también damos extraescolares en los colegios de educación especial de Latores y Santullano", destacaron los promotores de la prueba, que también son padres de un hijo diagnosticado con la condición del espectro autista.

La carrera principal consistirá en una prueba competitiva a dos vueltas, con una duración de una hora y cuarto "para que todo el mundo pueda participar y cada uno lo haga a su ritmo", explicó Isra Pazos. Además de la carrera competitiva, la adaptada y la infantil, la jornada terminará con una marcha solidaria de dos kilómetros por el centro de Oviedo donde todas las familias se reunirán para dar visibilidad a la condición del espectro autista y la lucha por el deporte inclusivo.

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Las pruebas se complementan con una charla sobre el autismo, el deporte y la diversidad funcional, el día 12 de junio a las 18:00 horas, en el centro comercial Salesas. En ese mismo lugar se podrán recoger los dorsales de la carrera a partir del viernes 12, aunque el domingo también se habilitará un puesto para la recogida en la propia Plaza de la Catedral. Las inscripciones a la carrera se pueden cursar en la plataforma de 321Go.