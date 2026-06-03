Oviedo se asoma al misterio de los OVNI y reúne en el Calatrava a expertos como J. J. Benítez y el astrofísico Avi Loeb

Luces extrañas en mitad de la noche. Objetos que aparecen y desaparecen sin explicación. Testigos que juran haber visto algo inexplicable. Este fin de semana, el Palacio de Exposiciones y Congresos Calatrava de Oviedo acogerá el Congreso OVNI Oviedo 2026, una cita que se celebrará el sábado y el domingo y que reunirá a investigadores, divulgadores, periodistas y especialistas del fenómeno OVNI/UAP en un programa de dos jornadas con ponencias, mesas de debate, grabaciones en directo y espacios de encuentro con el público en torno a uno de los grandes enigmas contemporáneos.

Pocas cuestiones siguen despertando una fascinación tan persistente como la posibilidad de que no estemos solos en el universo. El cartel está encabezado por J.J. Benítez, probablemente la figura más influyente del misterio en español durante las últimas décadas. Periodista y escritor, autor de la saga «Caballo de Troya», entre otras muchas publicaciones, ha sido durante años uno de los principales referentes en la divulgación de casos relacionados con el fenómeno OVNI, construyendo una obra que ha marcado a varias generaciones de lectores interesados en los grandes enigmas sin resolver.

Junto a él estará Josep Guijarro, periodista y divulgador con más de tres décadas de trayectoria en medios nacionales, especializado en historia oculta, arqueología y fenómenos inexplicados. Su trabajo ha combinado la crónica periodística con la investigación de casos que se sitúan en los márgenes de lo convencional, siempre desde un enfoque divulgativo. Otro de los nombres destacados es José Antonio Caravaca, investigador ufológico y creador de la conocida «Teoría de la Distorsión», una propuesta que plantea que el fenómeno no solo debe entenderse como un posible evento externo, sino también como una experiencia filtrada por la percepción humana, el contexto cultural y el momento histórico de cada testigo. Colaborador habitual de «Cuarto Milenio», es una de las voces más debatidas dentro de la ufología actual.

La presencia asturiana llega de la mano de David Madrazo, investigador especializado en la recopilación de testimonios y casos registrados en Asturias y el norte peninsular. Su labor se centra en documentar una casuística que, aunque muchas veces permanece fuera del foco nacional, forma parte del imaginario popular de la región desde hace décadas.

En el ámbito de la divulgación digital destaca Iván Martínez, creador de la web GranMisterio.org y uno de los comunicadores del misterio con mayor alcance en internet en español. Sus contenidos han alcanzado millones de visualizaciones y han acercado temas relacionados con la astronomía, la posibilidad de vida extraterrestre y los fenómenos anómalos a una audiencia global acostumbrada al consumo de información en redes y plataformas digitales.

También participarán Marcelino Requejo, investigador y escritor centrado en el análisis de casos históricos y testimonios de la ufología internacional; Alfonso Trinidad, director de MAGiC Internacional y autor de obras relacionadas con los contactados y experiencias de comunicación con inteligencias no humanas; y Juan Gómez Ruiz, director del podcast «Nueva Dimensión», uno de los espacios de referencia en habla hispana dedicados al misterio y la divulgación de casos inexplicados.

Zona interactiva

Precisamente Gómez grabará un episodio especial en directo desde el propio Palacio Calatrava tras la intervención de J.J. Benítez, lo que convertirá parte del evento en contenido posterior para plataformas digitales. El congreso contará además con zonas de podcast, grabaciones abiertas al público y espacios pensados para el diálogo entre asistentes y ponentes.

Uno de los elementos más singulares del programa será la Zona Interactiva, en la que los asistentes podrán compartir sus propias experiencias relacionadas con el fenómeno OVNI/UAP. Y entre los momentos más esperados se encuentra la intervención de Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, que participará mediante videoconferencia en directo desde Estados Unidos. Su presencia introduce una perspectiva distinta dentro del congreso, al tratarse de una de las figuras más reconocidas de la astrofísica contemporánea.

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Exdirector del Departamento de Astronomía de Harvard durante 28 años y fundador del Proyecto Galileo, Loeb se ha convertido en una voz relevante dentro del debate sobre la necesidad de estudiar de forma sistemática posibles indicios de inteligencia extraterrestre. Su planteamiento adquirió notoriedad internacional tras sugerir que el objeto interestelar «Oumuamua», detectado en 2017, presentaba características que no encajan fácilmente con explicaciones exclusivamente naturales, lo que abrió un intenso debate en la comunidad científica.