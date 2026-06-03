Oviedo se prepara para la fiesta de los 73.000 culetes de sidra

Setenta y tres mil culetes. Esa es la cifra que maneja la organización de la Preba de la Sidra de Gascona para la jornada central de una celebración que reunirá el domingo a 17 llagares asturianos, a miles de visitantes y que prevé servir más de 12.000 botellas de las primeras sidras del año. La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y que va por su vigesimosexta edición convertirá el Bulevar de la Sidra en una gran celebración de asturianía en torno a una tradición que es identidad regional.

Nacida con el objetivo de acercar al público las primeras elaboraciones de la temporada y ofrecer una ventana para que los llagares diesen a conocer su trabajo, la cita ha crecido hasta consolidarse como una de las celebraciones populares con mayor capacidad de convocatoria de Oviedo y como una referencia para aficionados, productores y visitantes.

La principal novedad de esta edición es la ampliación de la programación, que se extiende durante toda la semana. Desde el pasado lunes, las sidrerías de Gascona participan en unas jornadas gastronómicas en las que la sidra se convierte en ingrediente protagonista de diferentes elaboraciones, mientras que el programa incorpora nuevas actividades culturales y divulgativas vinculadas a la tradición sidrera.

Entre ellas destaca la charla-coloquio sobre cultura sidrera que se celebrará este viernes. La sesión reunirá a representantes de distintos ámbitos relacionados con el sector para analizar la evolución de esta tradición, su peso económico y turístico y las oportunidades abiertas tras el reconocimiento de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Participarán, entre otros, el director del Museo de la Sidra, Juan Stové; el responsable de la Cátedra Universitaria de la Sidra de Asturias, Luis Benito; la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, y el presidente de la Federación Asturiana de Sidra Casera, Avelino Fuentes. La jornada concluirá con un concierto del músico ovetense Fran Juesas acompañado por Los Jimaguas.

El sábado la actividad se trasladará de nuevo a la calle con la celebración de la II Preba de la Sidra Artesana y del Concurso Oficial de Escanciadores, una de las pruebas más esperadas del programa y que volverá a reunir a profesionales llegados de distintos puntos de Asturias. La programación continuará durante la tarde con «Gascona en Danza», una propuesta que llevará al Bulevar de la Sidra exhibiciones de música, folclore y baile tradicional asturiano.

La organización aprovechará además esta edición para reconocer a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura con el galardón «Amigo de Gascona». La distinción pretende destacar la labor de promoción cultural desarrollada por el proyecto y reforzar los vínculos entre la cultura sidrera y la aspiración de la ciudad de situarse en el mapa cultural europeo.

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El acto principal llegará el domingo, entre las doce del mediodía y las tres de la tarde. Durante esas tres horas, miles de personas recorrerán Gascona para degustar las primeras sidras de la temporada y participar en una celebración que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del inicio del verano en Oviedo. La previsión de servir 73.000 culetes y más de 12.000 botellas da una idea de la magnitud de una fiesta que, un año más, pondrá a prueba la capacidad de convocatoria de la calle más sidrera de Asturias.