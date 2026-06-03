El polígono de Olloniego, en Oviedo, listo para presenar una nueva cara y ser más amable con sus visitantes

La renovación de la señalización del Parque Empresarial Oviedo, antes conocido como Olloniego-Tudela, ha despertado el interés de siete empresas, que optan a ejecutar una actuación valorada en 200.000 euros con la que el Ayuntamiento pretende mejorar la orientación de los visitantes dentro del recinto industrial y reforzar su imagen de cara a la captación de nuevas inversiones y

El proyecto, que se encuentra en fase de adjudiación, prevé la sustitución de la señalización de acceso desde la carretera que une Oviedo con Trubia y Grado, a la altura de Olloniego, y la instalación de nuevos elementos informativos e identificativos en las distintas zonas del complejo. El objetivo es facilitar la localización de empresas y servicios dentro de un recinto que presetende consolidarse como un polo industrial industrial de referencia en la región.

La actuación incluye además la ampliación del sistema de videovigilancia conectado con la Policía Local a la totalidad del parque empresarial. La red, ya operativa en parte del recinto, se extenderá también a la Fase II para reforzar la seguridad de las compañías instaladas.

«La concurrencia de siete licitadores pone de manifiesto el interés empresarial por un contrato que forma parte de la estrategia municipal para seguir mejorando los servicios y la competitividad del área industrial», explica el consistorio a través de un comunicado. El Ayuntamiento considera que la renovación de la señalización contribuirá a ofrecer una imagen más moderna y homogénea del parque, al tiempo que facilitará los desplazamientos de trabajadores, proveedores y visitantes.

Esta intervención se suma a otras actuaciones impulsadas en los últimos años en el complejo, entre ellas la implantación de una nueva identidad corporativa, la extensión de la red de fibra óptica a la Fase II y distintas mejoras de mantenimiento y acondicionamiento de parcelas. También se han realizado recientemente trabajos de desbroce en los terrenos disponibles.

El proyecto cuenta con una subvención de 38.700 euros procedente de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), dentro del programa autonómico de apoyo a espacios industriales.

Paralelamente, el Consistorio mantiene abierto hasta el próximo 18 de junio el proceso de comercialización de parcelas disponibles en el recinto. En total, el parque dispone de cerca de 100.000 metros cuadrados de suelo empresarial aún sin ocupar, cuya venta se encuentra en una tercera fase de licitación.

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La concejala de Economía, Leticia González, destacó que las mejoras previstas buscan consolidar el Parque Empresarial Oviedo como uno de los principales focos de actividad económica del municipio y del Principado. Según señaló, la renovación de la señalización y la ampliación de la videovigilancia forman parte de una estrategia orientada a hacer más atractivo el recinto para la implantación de nuevas empresas y la captación de inversiones.