Primeras medidas para "devolver la sensación de seguridad" en un barrio de Oviedo: más patrullas y un equipo de proximidad

El primer paso para "devolver la sensación de seguridad" a los vecinos del entono del albergue Cano Mata, en San Lázaro, consiste en reforzar la presencia policial, con patrullas al mediodía y, sobre todo, por la tarde. Es la medida más visible de "la intervención de choque" que ultiman las concejalías de Seguridad y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, con acciones en "el corto, medio y largo plazo" tras la denuncias vecinales de trapicheo, consumo de drogas y comportamientos incívicos.

Una situación "insoportable" que se ha deteriorado en los últimos meses y desembocó este martes en la presentación de 1.100 firmas por parte de la asociación de vecinos, "recogidas en unos pocos días". Esta denuncia ha generado generó ayer reacciones en diversos frentes, del propio equipo de gobierno municipal al grupo de Vox y también en Cáritas y en los propios vecinos.

El Ayuntamiento ultima "una intervención de choque" en el entorno del albergue Cano Mata, a raíz de las denuncias vecinales sobre el deterioro de la convivencia con situaciones tales como "consumo de drogas y alcohol, peleas, amenazas y hasta sexo en la calle". Los focos más conflictivos de esta situación se localizan, según los vecinos en las calles Hevia Bolaños, Armando Collar y El Pontón, todas cerca del albergue que atiende a las personas sin hogar, un dispositivo con 64 plazas de capacidad, que gestiona Cáritas Diocesana y está financiado por el Ayuntamiento en unas instalaciones, propiedad del Principado, "que están muy deterioradas, como se puede ver hasta en la fachada", afirmaba ayer una vecina de la zona.

El profundo malestar vecinal llegó al alcalde de barrio, José Manuel Torres, que trasladó esta situación en una reunión conjunta mantenida semanas atrás en la que estuvieron el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado; la concejal de Políticas Sociales, María Velasco, y con el responsable de la Policía Local, el comisario Javier Lozano. La decisión, por parte de la Alcaldía, fue poner en marcha la citada "intervención de choque" para recuperar la convivencia en la zona mediante medidas "a corto, medio y largo plazo", dentro de una actuación "transversal y multidisciplinar", que coordinarán las concejalías de Seguridad y Políticas Sociales.

"La seguridad y convivencia se construyen desde la proximidad, la prevención y el trabajo conjunto entre administraciones, entidades sociales y vecinos", valoró el concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, que confirmó los contactos mantenidos con distintos colectivos y asociaciones de la zona desde hace tiempo.

La presencia frecuente, tanto por la mañana como por la tarde, de patrullas de la Policía Local y Policía Nacional fueron la nota dominante en una jornada de miércoles tranquila en la zona, aunque los vecinos se quejaban del ruido que hubo en el albergue la noche anterior. La patrulla de la Policía Nacional habló con algún joven que se encontraban en los aledaños del albergue y después, por la tarde, una pareja de la Policía Local también conversó con una educadoras del Cano Mata, que les informó acerca de la adopción de sanciones con las personas que tienen comportamientos incívicos puertas adentro del centro.

La primera fase de "la intervención de choque" incluirá la creación de un equipo de Seguridad Ciudadana de proximidad asignado al entorno del albergue, para reforzar tanto la presencia preventiva como el contacto directo con los vecinos. Además, "se reforzarán las labores de limpieza y mantenimiento urbano"en los espacios más deteriorados. En una segunda fase, el Ayuntamiento prevé crear un equipo de intervención social de calle, integrado con profesionales de educación social y agentes de Policía Local, mientras que a largo plazo se potenciará el trabajo con el tejido asociativo y vecinal. Además, está previsto que haya reuniones periódicas para evaluar el funcionamiento de las medidas aplicadas.

La concejal de Políticas Sociales, María Velasco, abundó en que el Ayuntamiento "lleva meses trabajando para devolver la sensación de seguridad a los vecinos" y adelantó que este jueves se reunirá con la consejería de Bienestar para hablar sobre el albergue. "La fundación Cano Mata está obsoleta, la Consejería está haciendo grandes esfuerzos para solventar los problemas jurídicos y de titularidad". Un asunto ligado a la necesaria ejecución de obras "para aumentar el número de plazas" y crear un espacio nuevo, que permita actuar sobre las estanciasde media y larga duración en el albergue.

El grupo municipal de Vox relacionó la Zona de bajas Emisiones con las denuncias formuladas por los vecinos de San Lázaro. A juicio de Vox, la norma sobre el tráfico supone un esfuerzo extraordinario para la Policía Local "en labores de vigilancia, mientras se desatiende la seguridad vecinal".

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Por otra parte, el secretario de Caritas Diocesana, Ramón Méndez-Navia, ahondó en el mensaje que ya había manifestado Zoraida Sienra, responsable del programa de personas sin hogar de Caritas, a LA NUEVA ESPAÑA de que "lo que pase fuera del albergue nosotros no lo podemos controlar".