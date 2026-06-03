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Vox denuncia que la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo obliga a destinar policías a poner multas y deja menos efectivos para la seguridad vecinal

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones está generando más gasto, más burocracia y menos efectivos para la seguridad vecinal, justo cuando más de 1.100 vecinos de San Lázaro reclaman más presencia policial en Cano Mata”, denuncia Sonsoles Peralta, portavoz del grupo municipal

Sonsoles Peralta

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Jorge Novo

Vox Oviedo denunció este martes que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) supone, según la formación, un esfuerzo extraordinario para la Policía Local en materia de nuevas labores de vigilancia, control y tramitación de sanciones, mientras se desatiende la seguridad vecinal en barrios como el de San Lázaro. La portavoz del grupo municipal, Sonsoles Peralta, señaló además que la medida está generando “más gasto, más burocracia y menos efectivos para la seguridad vecinal”, al obligar a destinar recursos policiales a controlar vehículos y multar a los ciudadanos.

“Los ovetenses quieren una Policía Local centrada en proteger a los vecinos, prevenir delitos, reforzar la seguridad en los barrios y atender los problemas reales de convivencia. Sin embargo, las prioridades del equipo de gobierno parecen ser otras”, señaló Peralta, que vinculó el problema a la cesión del Partido Popular ante las “políticas impuestas desde la izquierda”. “La rendición ideológica del Partido Popular ante las políticas de la izquierda tiene consecuencias muy concretas: más gasto público, más burocracia, más sanciones y menos recursos disponibles para aquello que verdaderamente preocupa a los ciudadanos”, añadió la portavoz.

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Vox considera y reclama al Ayuntamiento de Oviedo que los recursos municipales se orienten a reforzar la seguridad, mejorar la convivencia y atender las necesidades reales de los barrios de Oviedo, en lugar de convertir a la Policía Local en un instrumento al servicio de políticas recaudatorias y de control impulsadas desde despachos alejados de los problemas cotidianos de los ovetenses, en un contexto en el que, según la formación, más de 1.100 vecinos de San Lázaro han registrado firmas denunciando problemas de inseguridad y convivencia en el barrio y reclaman una mayor presencia policial.

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