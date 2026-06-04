Acción Contra el Hambre celebra su X aniversario de implantación en Asturias

Acción Contra el Hambre, la ONG que combate la desnutrición y la inseguridad alimentaria en todo el mundo, celebra diez años de implantación en Asturias. Ayer, directivos, socios, organismos públicos, empresas y centros educativos se dieron cita en Oviedo para celebrar la efeméride. La organización, con implantación en 55 países, ha ayudado a más de 7.000 personas en la región.

"Dicen que para cambiar el mundo hay primero que transformar el rincón que pisas. Con esa idea plantamos hace diez años nuestra semilla en Asturias" señalaba Mariana García, coordinadora de la oficina en Asturias. La directiva destacó el papel fundamental de las alianzas con instituciones públicas, empresas y otros organismos de la región, colaboraciones que les han aportado la estabilidad necesaria para seguir adelante.

La labor de la ONG se asocia normalmente a situaciones de desnutrición extrema en países en vías de desarrollo, pero sus objetivos van mucho más allá. "El hambre no tiene solo una cara y nosotros combatimos todas ellas. Por ello, también estamos en entornos donde el hambre se expresa como exclusión social o como falta de empleabilidad", explicaba Amador Gómez, director de I+D+i de la organización. "Trabajamos en combatir las consecuencias del hambre, expresadas en su forma más grave como desnutrición, pero también sus causas", añadió.

El acto contó también con el testimonio de dos personas que reflejan dos casos exitosos del paso por los programas de la ONG. Alberto Menéndez participó en el programa Vives Emplea, orientado a la inserción en el mercado laboral y al desarrollo personal del afectado. En la actualidad es trabajador de Acción Contra el Hambre. "Lo que destaco del programa es el empoderamiento que te da, ese cambio de chip que le hacía falta a la mente", señaló Menéndez. Zuri García es otro ejemplo de ello. Ella participó en el programa Vives Emprende, orientado al apoyo de emprendimientos, y en la actualidad tiene un negocio que combina el mundo rural con el digital. "Resumiría mi paso por el proyecto con tres palabras: cercanía, apoyo y familia", contaba emocionada.

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"En el mundo hay 2.300 millones de personas que no tienen su seguridad alimentaria garantizada y de ellos 675 millones pasan hambre" señala Manuel Sánchez-Montero, director general de Acción Contra el Hambre en España. Aunque las cifras asustan, Sánchez-Montero confía en que "al hambre se le puede vencer y lo estamos venciendo" y aportó un dato: en el año 1992 eran 1.500 millones de personas las que pasaban hambre. "Nuestra sociedad asturiana, española y europea está atravesando momentos muy difíciles, pero eso solo nos da más motivación para luchar", afirmó el director general y concluyó con un deseo: celebrar dentro de otros diez años que la ONG sigue transformando la vida de las personas.