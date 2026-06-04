El comandante Pina dice adiós a la Delegación de Defensa en Oviedo: el artillero cuelga el uniforme tras 45 años de servicio

La Delegación de Defensa en Asturias no será la misma a partir de este viernes porque le faltará una de sus caras más visibles. El comandante Jesús María Pina, jefe de Reclutamiento y Relaciones Institucionales, se retira y realiza su último día de servicio efectivo en la sede de la Plaza de España de Oviedo. Por ello, sus compañeros le organizaron este jueves una emotiva comida en el Llagar de Colloto para rendirle homenaje, que congregó a 23 personas y en la que se le hizo entrega de un detalle consistente en una pequeña estatuilla de la fachada del edificio militar donde ha servido con distinción durante quince años. "Me marcho muy contento de creer que hice las cosas bien, pero triste porque abandono lo que es ser militar, que fue mi forma de vida", sentenció con sinceridad el propio comandante Pina antes de sentarse a la mesa.

El ambiente en el llagar fue el fiel reflejo de la trayectoria impecable del militar: distendido, fraternal y cargado del respeto que solo se gana en el cuerpo a cuerpo, pero también con las sonrisas de las amistades sinceras. Entre brindis y anécdotas, los asistentes recordaron que la labor de Pina ha ido siempre más allá del estricto cumplimiento del deber. "Estamos ahí por eso, nos encanta esta vida, el trabajo en equipo y todos estos valores que nos llenan", comentó el propio homenajeado, manifestando su propio sentir, que se puede extrapolar a todo militar que viste el uniforme con la pasión y arraigo que requiere. Sus compañeros, por otro lado, subrayaron que el hombre que ahora se retira ha sido una de las almas de la delegación desde que llegó destinado en 2011, especialmente por su entusiasmo y su gran don de gentes.

La jornada contó con la presencia del coronel de la delegación, Jesús Moreno, quien dedicó unas bonitas palabras al compañero que ahora dice adiós al servicio por jubilación. "Es una despedida muy significativa; es una persona que ha servido durante cuarenta y cinco años a España", destacó el mando. El alto rango militar recordó que un tercio de esa dilatada carrera la entregó íntegramente a Asturias, donde Pina ha ejercido como embajador excepcional de la delegación con todas las instituciones del territorio y los agentes sociales. "Como militar ha sido siempre leal, con iniciativa y con una facilidad innata para las relaciones sociales que nos ha venido muy bien", añadió el coronel, poniendo también en valor la faceta de Pina como artillero, "la parte menos conocida de su carrera"

Pina es un hombre de contrastes que nunca olvidó sus raíces en el Principado. Aunque nació en la ciudad de Avilés, se siente "trubieco de corazón" dicen sus allegados, marcado por la herencia de su padre, ingeniero en la Fábrica de Armas de la localidad. Su periplo militar comenzó en la escala de suboficiales y le llevó por lugares como Madrid, León o Burgos antes de regresar a casa. Esta experiencia vital le otorgó una visión "proactiva" que sus colegas admiran. "Siempre está preparando algo, es alguien inquieto que ha sabido llevar la cultura de la Defensa a los institutos y las ferias de toda la región", indican.

Precisamente, este cinco de junio el comandante cumple sesenta y cinco años y estrena su retiro, aunque no el descanso ni el desligue de lo que ha sido su "vida" ni olvidarse de toda su trayectoria en la delegación. Pina pasará a formar parte de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, desde donde continuará impulsando la difusión de los valores castrenses. El relevo de su puesto lo tomará el capitán de corbeta Juan Carlos Pastor, un asturiano que regresa como él a la tierra que le vio nacer tras su paso por Fuenterrabía, en Guipúzcoa. Se cierra, así, una etapa irrepetible en la delegación; una de las que "dejan huella" como se escuchó en la reunión.