Espectáculo musical sobre el mítico Lángara en el Filarmónica

El teatro Filarmónica será hoy escenario de un espectáculo musical sobre el mítico Lángara, delantero del Real Oviedo y de la selección española, en los años treinta y cuarenta del siglo XX, que lleva por título «La maleta del tío Isidro». La obra es creación de una sobrina nieta del futbolista, Junkal Guerrero Lángara, y será interpretada por alumnos de la Escuela de Música Divertimento, con el patrocinio de la Fundación Ópera de Oviedo y de la Fundación Real Oviedo y la colaboración del Ayuntamiento.

La maleta con la que el futbolista vasco, reconocido como el mejor goleador español de todos los tiempos por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, recorrió el mundo continúa su periplo viajero para mantener vivo su legado entre las nuevas generaciones. El espectáculo podrá verse en dos sesiones, una a las once de la mañana dirigida a escolares para acercarles la figura de un delantero que destacó con la camisola de la selección española en el Mundial de 1934, en Italia, y la otra a las 18,30, para colectivos vulnerables.

Noticias relacionadas

Lángara integró la segunda «delantera eléctrica del Oviedo» en la gran época dorada del club azul, cuando se codeaba con los grandes del fútbol español, quedando en el tercer puesto de la clasificación de la Liga. Lángara fue entonces máximo goleador, además de internacional con España. Después, debido a la Guerra Civil prosiguió su carrera deportiva en Argentina y México,antes de regresar al Oviedo entre 1946 y 1948. Esta obra, que nace como un homenaje familiar y artístico a la memoria de Lángara, combina música, teatro y emoción. El texto es de Juan Kruz mientras que la dirección musical es de Cristina Langa y la puesta en escena a cargo de Gemma de Luis. La leyenda de Isidro Lángara traspasó fronteras, ya que también fue máximo goleador en Argentina, donde asombró incluso a Alfredo Di Stefano, que de niño asistió a su debut en Buenos Aires donde marcó cuatro goles a River Plate en su estreno con San Lorenzo de Almagro, en 1939, y en México.