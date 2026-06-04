Guiomar García, nueva directora general de Turismo en Oviedo
La hasta ahora asesora del PP sustituye a José Antonio de Celis y fija como prioridades el turismo de congresos y un plan estratégico para el sector
Guiomar García Llano ha sido nombrada este jueves nueva directora general de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo, según ha acordado la Junta de Gobierno local. Con esta designación se cubre la vacante dejada por José Antonio de Celis, quien se jubiló a principios de este año tras una larga trayectoria al frente de este área municipal.
García, de 52 años, desempeñaba desde abril del año pasado funciones como asesora del grupo municipal del PP, etapa en la que ha estado estrechamente vinculada a las políticas de promoción turística impulsadas por el equipo de gobierno local. En los últimos años ha trabajado de forma coordinada con el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, participando en diferentes iniciativas orientadas a reforzar el posicionamiento de Oviedo como destino turístico de referencia.
La nueva directora cuenta con una sólida formación académica. Es licenciada en Derecho y posee una titulación de experta en Logística, Transporte y Distribución, además de un máster en Comercio y Logística. A ello se suma una amplia experiencia profesional desarrollada en el ámbito privado, donde ha desempeñado diversas responsabilidades relacionadas con la gestión empresarial.
Asegura que entre sus prioridades estará «dar un impulso a la promoción del turismo de congresos», dar una vuelta a la promoción hostelera y contar con un plan estratégico de turismo» a corto plazo.
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- Espectacular redada en Siero para detener al padre de la niña de 5 años tutelada sustraída en Oviedo: “Vinieron lo menos ocho coches de Policía”
- El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
- “Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro
- La librería centenaria de Oviedo con la que no pudo la Guerra Civil, ni el libro electrónico
- Detenido un hombre por una supuesta agresión sexual en una fiesta de Oviedo
- “Es insoportable”: el clamor de un barrio de Oviedo ante la creciente inseguridad en el entorno del albergue Cano Mata
- El Madrid, el histórico bar de Oviedo desbordado por su éxito en TikTok, se despide el 31 de julio