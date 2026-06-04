Guiomar García, nueva directora general de Turismo en Oviedo

Guiomar García Llano ha sido nombrada este jueves nueva directora general de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo, según ha acordado la Junta de Gobierno local. Con esta designación se cubre la vacante dejada por José Antonio de Celis, quien se jubiló a principios de este año tras una larga trayectoria al frente de este área municipal.

García, de 52 años, desempeñaba desde abril del año pasado funciones como asesora del grupo municipal del PP, etapa en la que ha estado estrechamente vinculada a las políticas de promoción turística impulsadas por el equipo de gobierno local. En los últimos años ha trabajado de forma coordinada con el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, participando en diferentes iniciativas orientadas a reforzar el posicionamiento de Oviedo como destino turístico de referencia.

La nueva directora cuenta con una sólida formación académica. Es licenciada en Derecho y posee una titulación de experta en Logística, Transporte y Distribución, además de un máster en Comercio y Logística. A ello se suma una amplia experiencia profesional desarrollada en el ámbito privado, donde ha desempeñado diversas responsabilidades relacionadas con la gestión empresarial.

Noticias relacionadas

Asegura que entre sus prioridades estará «dar un impulso a la promoción del turismo de congresos», dar una vuelta a la promoción hostelera y contar con un plan estratégico de turismo» a corto plazo.